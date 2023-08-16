Военные возможности Украины повисли на волоске.

Эксперты рассказали о почти исчерпанном военном ресурсе Украины

Военный ресурс Украины почти исчерпан, а СВО показала, что сегодня на поле боя нет ничего «неуязвимого для российского оружия», заявил министр обороны Сергей Шойгу. В экспертной среде отмечают, что провал украинского контрнаступления стал главным показателем истинного положения дел в ВСУ. Но недооценивать противника, которого поддерживает Запад, было бы ошибкой.

Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности заявил о почти исчерпанном военном ресурсе Украины. Об этом говорят предварительные итоги боевых действий. В частности, с начала СВО силами ВС России уничтожено, по данным Минобороны, 458 самолетов, 246 вертолетов, 5761 БПЛА, 11 тыс. танков и других боевых бронированных машин, а также тысячи единиц другой техники ВСУ.

По словам министра, США зачищают военные арсеналы партнеров в разных регионах мира якобы для поддержки Украины, обещая за это льготные поставки техники западного производства. Кроме того, украинцы получают оружие от Британии, Чехии, Эстонии, Латвии и Литвы. Иностранные государства начали оказывать военную помощь Украине как минимум с 2015 года и продолжают это делать до сих пор.

"По сути, происходит расчистка рынка для продукции американского военно-промышленного комплекса", – сказал Шойгу. По мнению министра, во многих случаях советская техника по боевым качествам превосходит западные образцы. "Ничего уникального и неуязвимого для российского оружия на поле боя сегодня нет", – заверил министр.

Военный ресурс – это прежде всего боевая техника, с помощью которой воюет современная армия. А именно танки, бронемашины, самолеты, системы ПВО, артиллерия и другие машины, обеспечивающие ударную мощь. Без всех этих инструментов, а также систем связи и управления никакая армия воевать физически не способна. Поэтому для киевского режима имеют ключевое значение поставки западной военной техники. Однако военный ресурс в целом включает в себя и другие компоненты.

"Скорее всего, наш министр имел в виду военно-промышленную организацию Украины. ВСУ еще имеют некоторые резервы, но они тоже кончаются. Осталось еще немного подождать, и вот тогда можно будет точно говорить о полном исчерпании военного ресурса Украины", – считает Анатолий Матвийчук, полковник в отставке.

Матвийчук также сомневается в мобилизационных возможностях Украины, напомнив о недавней чистке всех областных военкоматов. За счет взяток от армии смогли "откосить" с момента начала СВО многие украинцы. Поэтому, как считает Матвийчук, качественную мобилизацию Украина провести уже не сможет.

По оценке эксперта, поставляемое странами Запада для Украины количество техники и боеприпасов некритично. "Посмотрите, как они бросали технику в бой под Запорожьем. Этого хватило на неделю боевых действий. Запад тоже не может полностью обеспечивать потребности ВСУ в вооружениях. Кроме того, Западу необходимо восполнять свои потери в технике", – уверен собеседник.

С тем, что Украине "не помогут никакие вооружения", согласен Василий Дандыкин, капитан 1-го ранга запаса. "Украина несет большие потери профессионально обученных людей. Наемники не оправдывают ожиданий. Но говорить о полном исчерпании ресурсов ВСУ преждевременно, это не будет происходить сиюминутно. Пока фронт не сыплется. Но это произойдет, ресурс Украины не безграничен", – прогнозирует эксперт.

В свою очередь капитан 1-го ранга запаса Владимир Гундаров убежден, что получаемые от Запада вооружения позволят Украине вести вялотекущий конфликт, который может длиться еще не один год. Он особо отмечает, что в Германии уже фактически решен вопрос с передачей ВСУ крылатых ракет Taurus.

"Да, военные ресурсы Украины почти исчерпаны. Сейчас они черпают западные ресурсы. Но президент США провел свои красные линии по Украине, которой дают оружие только для ведения боев в пределах "своей" территории, чтобы не развязать слишком большую войну против России", – поясняет Гундаров, добавляя, что приграничные регионы Украина обстреливает в основном недальнобойным оружием.

Таким образом, "у Украины есть ограниченные ресурсы, которые позволяют вести боевые действия разной степени интенсивности". "Создается впечатление, что Запад поставил вопрос уничтожения как можно больше украинцев, чтобы потом легче было манипулировать этой несостоявшейся страной", – говорит эксперт.

Количество боевой техники имеет принципиальное значение для ведения боевых действий. С этой точки зрения выживание киевского режима оказалось в полной зависимости от Запада. Матвийчук напоминает, что страны Восточной Европы могут поставлять необходимые ВСУ вооружения и боеприпасы, но "количество поставляемого оружия совсем не то, которое необходимо Украине". "В Польше производится несколько десятков бронемашин в месяц, а ВСУ нужно несколько сотен", – указал эксперт.

Однако в Польше наращиваются темпы производства советских типов снарядов и вооружений. "Ее оборонно-промышленные предприятия наращивают мощности, идет поиск рабочей силы, трудоустраивают даже пенсионеров. И чем дальше, тем лучше у них это будет получаться, как и у Чехии, которая в свое время производила много советских вооружений по лицензии", – указывает Гундаров.

Тем не менее производство боеприпасов на территории стран Европы и США не удовлетворяет потребности ВСУ. "Украина в день тратит девять тысяч снарядов. Штаты и Европа не справляются с поставками и берут снаряды из арсеналов и складов, которые были приготовлены для совсем других целей", – указывает Гундаров.

На этом фоне в России потребности в вооружениях и боеприпасах удовлетворяются собственными силами. Только за год произошел четырехкратный рост выпуска бронетехники. "Предприятия работают круглосуточно. Выпуск всех видов вооружения увеличен в разы, а по некоторым видам вооружения – на порядок… Наша промышленность, несильно хвалясь, увеличивает объемы производства", – подчеркнул эксперт.

"Поэтому всем очевидно: тот темп, который в НАТО хотели задать, не взят, все потуги оказались бесплодными. Но расслабляться еще рано. Противника нужно оценивать трезво, не должно быть бравады. У ВСУ есть возможности, они еще где-то кое-как прорываются через наши позиции", – предупредил Дандыкин.