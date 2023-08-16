"Алмаз-Антей" подписал с МО Белоруссии контракт на поставку продукции концерна

В концерне сообщили, что документ также касается оказания услуг по ремонту и обслуживанию ранее поставленных изделий холдинга

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023" подписал с Минобороны Белоруссии несколько контрактов на поставку изделий концерна, ремонт и обслуживание ранее поставленной техники. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Алмаз-Антея".

"Контракты заключены в рамках договора о развитии военно-технического сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией и касаются поставок изделий номенклатуры концерна, а также оказания услуг по ремонту и обслуживанию ранее поставленных изделий холдинга", - отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что со стороны РФ подпись поставил заместитель генерального директора "Алмаз-Антея" по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн, со стороны Белоруссии - заместитель начальника штаба вооружения министерства обороны Александр Шевченко.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.