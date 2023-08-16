Появились кадры с эвакуацией раненого военнослужащего ВСУ роботом-«санитаром» с поля боя

Источник изображения: topwar.ru

В сети появились кадры с применением вооружёнными силами Украины робота-«санитара». Это четырёхколёсная платформа призвана самостоятельно эвакуировать раненых с поле боя. Для этого она подъезжает к раненому, цепляет его за карабин или что-то подобное на амуниции и начинает оказывать помощь по эвакуации.

Изначально такие роботы-«санитары» предназначались для оказания помощи по вывозу с поля боя тем военнослужащим, которые получили ранения нижних конечностей средней степени тяжести. Однако в ВСУ решили приспособить колёсных роботов для вывоза тяжелораненых.

Источник изображения: topwar.ru

В итоге такая эвакуация превращается, скорее, в экзекуцию. Робот цепляет лежащего на земле военнослужащего и безо всякого учёта антропометрии, положения и характера ранения тащит по земле.

Сначала дрон зацепил бойца неудачно, и крепление не зафиксировалось. Затем была вторая попытка, в ходе которой он своим крюком зацепил ногу ВСУшника и потащил.

Доставил ли колёсный дрон-«санитар» раненого до места назначения, неизвестно. Но вполне понятно, что при таком варианте эвакуации «шансы» на то, что при транспортировке будут получены дополнительные увечья, возрастают. Хотя, если в итоге важен результат - если остался в живых, то для ВСУ вполне себе успешное применение профильного дрона.