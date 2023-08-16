ГРУ узнало о планах США разместить в Японии гиперзвуковые ракеты

ГРУ: США планируют разместить в Японии крылатые и гиперзвуковые ракеты

США планируют создать в Азитаско-Тихоокеанском регионе (АТР) две бригады с гиперзвуковыми и крылатыми ракетами большой дальности, сообщил 15 августа начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба РФ Игорь Костюков.

«Пентагон готовится развернуть в 2028 году в АТР две перспективные многосферные бригады, которые будут способны наносить удары высокоточным оружием большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты с досягаемостью 5,5 тыс. км, и крылатые ракеты наземного базирования Tomahawk c дальностью пуска 2,4 тыс. км», — сказал он в ходе выступления на Московской конференции по международной безопасности.

По данным ГРУ, Вашингтон планирует разместить свои вооружения на японском острове Ио. Остров располагается в 1,2 тыс. км южнее Токио в архипелаге Кадзан.

В начале августа директор третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев заявил, что Москва учтет возможное размещение в Японии ракет США средней и меньшей дальности. По его мнению, Япония хочет максимально точно обслуживать военные интересы Соединенных Штатов в АТР для решения американских стратегических задач.

В феврале текущего года премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил о планах страны купить у США крылатые ракеты Tomahawk самой последней модификации. Ракеты обладают разными возможностями, в том числе могут уклоняться от перехвата.

В том же месяце официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия собирается следить за планами США по размещению в Японии гиперзвуковых ракет. Осуществление этих планов, по словам дипломата, будет значить для России качественное изменение региональной ситуации в области безопасности.

В 2022 году глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Вашингтон заинтересован в укреплении безопасности в АТР, но при этом не планирует навязывать опыт НАТО или провоцировать конфликт в регионе.