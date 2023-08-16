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Новый пакет американской военной помощи Украине на 200 миллионов долларов

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Министерство обороны США 14 августа 2023 года объявило о предоставлении нового пакета американской военной помощи Украине на общую сумму до 200 миллионов долларов. Таким образом, общая сумма официально выделенной Киеву американской военной помощи с начала российской специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года теперь составляет более 43,2 млрд долл, а общий объем американской военной помощи Украине с 2014 года превысил 44,7 млрд долл.

Погрузка передаваемого Соединенными Штатами предназначенного для Украины вооружения в военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III ВВС США на авиабазе Довер (США), 19.08.2022 (с) Cydney Lee / министерство обороны США

Новый пакет военной помощи Украине выделяется распоряжениями президента США в рамках его административных полномочий (Presidential Drawdown of Security Assistance - PDA) и является оперативным выделением имущества из наличия министерства обороны США. Это 44-й президентский пакет военной помощи Украине по линии PDA c августа 2021 года.

В рамках данного пакета по линии PDA Украине должно быть предоставлено из наличия министерства обороны США:

- дополнительные боеприпасы [зенитные управляемые ракеты и противоракеты] для зенитных ракетных систем Patriot;

- дополнительное количество высокоточных управляемых ракет GMLRS для ракетных комплексов HIMARS;

- 105-мм и 155-мм артиллерийские выстрелы;

- 120-мм танковые выстрелы;

- противотанковые ракетные комплексы Javelin и "другие противотанковые системы" и выстрелы к ним;

- противотанковые управляемые ракеты TOW;

- более 12 млн патронов для стрелкового оружия и ручные гранаты;

- 37 тягачей;

- 58 автомобильных цистерн для воды;

- противоминные системы и оборудование;

- подрывные заряды и другое противоминное имущество;

- запасные части и другое полевое имущество.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
BGM-71 ТOW
C-17
GMLRS
HIMARS
Javelin ПТРК
Patriot ЗРК
Компании
Boeing
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