Замминистра обороны России и заместитель начальника Генштаба Ирана обсудили вопросы ВТС

Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и международной обстановки, сообщили в МО РФ

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин и первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран бригадный генерал Азиз Насирзаде в рамках XI Московской конференции по международной безопасности обсудили вопросы военно-технического сотрудничества, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Обсуждены актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и международной обстановки", - сказали в ведомстве. Там также отметили, что стороны подтвердили настрой на углубление диалога и повышение уровня развития контактов в оборонной сфере.