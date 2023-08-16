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ТАСС

Замминистра обороны России и заместитель начальника Генштаба Ирана обсудили вопросы ВТС

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Азиз Насирзаде
Азиз Насирзаде.
Источник изображения: wikimedia.org

Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и международной обстановки, сообщили в МО РФ

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин и первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран бригадный генерал Азиз Насирзаде в рамках XI Московской конференции по международной безопасности обсудили вопросы военно-технического сотрудничества, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Обсуждены актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и международной обстановки", - сказали в ведомстве. Там также отметили, что стороны подтвердили настрой на углубление диалога и повышение уровня развития контактов в оборонной сфере. 

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Страны
Иран
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
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