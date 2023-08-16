Главком ВМФ заявил, что Россия выполнит все задачи по международной безопасности

Это произойдет, несмотря на беспрецедентные санкции, подчеркнул адмирал Николай Евменов

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Россия, несмотря на беспрецедентные санкции, выполнит все задачи по международной безопасности, заявил главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) адмирал Николай Евменов.

"Без сомнения, современная Россия, несмотря на беспрецедентное санкционное давление и военно-политическое противостояние так называемого коллективного Запада, выполнит все поставленные задачи по обеспечению международной безопасности, в которой ведущая роль по защите национальных интересов в оперативно важных районах Мирового океана отведена ВМФ России", - сказал он на XI Московской конференции по международной безопасности.

По словам Евменова, в этих целях за минувший год проведены 252 мероприятия оперативной и боевой подготовки, основными из которых стали учения "Морское взаимодействие - 2022", "Восток-2022", CHIRU-2022, "Морской пояс безопасности - 2023" и MOSI-2023. "В том числе выполнено шесть дальних походов 11 кораблями и судами для решения задач обеспечения безопасности международного морского судоходства в пиратоопасных районах Мирового океана, таких как Аденский залив, Южно-Китайское море, Сингапурский и Малаккский проливы", - отметил Евменов.

Главком Военно-морского флота добавил, что российские силы также поучаствовали в восьми международных учениях с силами иностранных государств, а корабли ВМФ совершили 35 визитов и деловых заходов в порты 11 иностранных государств. Кроме того, ВМФ РФ принял за год 32 делегации иностранных военно-морских сил, а его представители посетили 29 официальных мероприятий за рубежом.

XI Московская конференция по международной безопасности проходит во вторник в конгрессно-выставочном центре "Патриот". Представители оборонных ведомств и международных организаций, военные эксперты и дипломаты из нескольких десятков государств обсуждают общие угрозы мировой и региональной стабильности, а также различные аспекты безопасности в Азии, Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Европе. Центральная тема организованного Минобороны России мероприятия - налаживание взаимодействия в новых реалиях, которые возникают в процессе становления многополярного мироустройства.