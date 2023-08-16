Около 77 тыс. представителей ОПК приняли участие в открытии форума "Армия-2023"

ЦАМТО, 15 августа. Начальник Главного управления инновационного развития (ГУИР) Минобороны России генерал-майор Александр Осадчук на брифинге для журналистов озвучил краткие итоги первого дня работы МВТФ "Армия-2023".

"Нынешний форум – девятый. И в этом году это настоящий парад инноваций с мировым именем, на котором мы видим более 28,5 тыс. разработок, представленных 1,5 тыс. предприятий оборонной промышленности. Это те предприятия, которые успешно прошли испытания глобальными кризисами и демонстрируют высокую производительность и автономность, а также устойчивость к существующим вызовам и угрозам", – сообщил А.Осадчук.

Он также отметил, что в этом году на форуме, наряду с продукцией, поставленной в рамках государственного оборонного заказа, представлены разработки, выполненные предприятиями ОПК и научно-исследовательскими организациями в инициативном порядке. Значительная часть таких проектов и решений по своим характеристикам соответствует предъявленным тактико-техническим требованиям и успешно внедряется в интересах войск, участвующих в специальной военной операции.

Форум по праву заслужил высокий авторитет и признание, стал одним из крупнейших мировых смотров инноваций и современной продукции военного назначения, внес серьезный вклад в развитие военно-технического сотрудничества.

"Отмечу, что все больше иностранных военно-промышленных компаний становятся участниками форума. Их количество превышает цифры прошлого года в 2,5 раза", – сказал начальник ГУИР Минобороны России.

Сегодня в форуме принимают участие представители 82 иностранных государств. Национальные экспозиции представляют шесть государств (Белоруссия, Вьетнам, Индия, Иран, Китай, Пакистан).

Участие в первом дне МВТФ "Армия-2023" приняли около 77 тыс. представителей оборонно-промышленного комплекса, ученых, разработчиков и испытателей новейших образцов вооружения, представителей государственного заказчика и военных экспертов. Состав участников и гостей свидетельствует о растущем интересе к выставке как на российском, так и на международном уровне.

Уникальной особенностью 2023 года явилось одновременное проведение на площадках форума сразу нескольких крупных международных мероприятий: XI Московской конференции по международной безопасности, мероприятий Второго Международного антифашистского конгресса.

В торжественной церемонии открытия форума "Армия-2023" приняли участие представители делегаций оборонных ведомств 82 иностранных государств, в том числе на уровне главы оборонного ведомства – 19 государств, на уровне начальника генерального штаба (заместителя министра обороны) – 19 государств, на уровне экспертов – 1 государство, на уровне представителей иностранных посольств в Российской Федерации и военных дипломатов, аккредитованных в Российской Федерации, – 43 государства.

В первый день работы форума организованы и проведены 14 двусторонних встреч, из них: шесть – заместителем министра обороны РФ генерал-полковником Александром Фоминым с представителями военных ведомств Мьянмы, Пакистана, Камбоджи, Бангладеша, Джибути; 3 – заместителем министра обороны РФ генерал-полковником Юнус-Бек Евкуровым (Центральноафриканская Республика, Мали, Буркина-Фасо); 5 – по линии Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (Мали, Уганда, Боливия, Бурунди, Джибути).

Гости форума приняли участие в пленарном заседании под руководством заместителя председателя Правительства Российской Федерации – министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, осмотрели экспозицию форума, в торжественной церемонии открытия форума с участием министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу, министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Виктора Хренина.

"Напомню, что в нынешнем году в научно-деловую программу форума включены 260 научно-деловых мероприятий. При этом доминирующей тематикой научно-деловой программы являются технологии искусственного интеллекта и диверсификация оборонно-промышленного комплекса, новейшие системы управления, разведки, высокоточное оружие и робототехника", – сообщил начальник ГУИР Минобороны России.

Особое внимание на площадках форума уделено тематике беспилотных летательных аппаратов. Это направление сегодня активно развивается и в военном, и в гражданском секторе. По сути, речь идет о создании новой самостоятельной, наукоемкой и высокотехнологичной отрасли.

"В первый день форума было проведено девять научно-деловых мероприятий, в которых приняли участие 892 человека, в том числе руководители центральных органов военного управления Минобороны России, депутаты Государственной Думы и Федерального Собрания Российской Федерации, генеральные директора предприятий оборонно-промышленного комплекса России, представители бизнес-сообщества и финансового сектора" – привел статистику А.Осадчук.

Он отметил, что центром притяжения специалистов и экспертов явилась специализированная экспозиция перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники, на которой представлены основные элементы перспективных разведывательно-огневых комплексов артиллерии.

"Особым интересом участников форума пользуется экспозиция технологий искусственного интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий; экспозиция лучших разработок Военного технополиса "ЭРА", научных рот, научно-исследовательских и образовательных организаций Министерства обороны, а также перспективные разработки вооружения военной и специальной техники, образцы высокотехнологичной продукции двойного назначения в рамках выставки "Продукция ведущих предприятий ОПК России", сформированной на базе демонстрационно-выставочных павильонов" – добавил начальник ГУИР Минобороны России.

В свою очередь, желающим ознакомиться с особенностями производства инновационной продукции гражданского назначения предоставлена возможность посетить экспозицию "Диверсификация ОПК России", представленную в отдельном павильоне, а также впервые развернутую на форуме тематическую выставку, посвященную передовым достижениям в области отечественных технологий искусственного интеллекта. Эта экспозиция представлена под девизом "Время результатов!". На ней демонстрируются лучшие практические разработки и технологии в различных отраслях и сферах применения, в том числе в отдельных регионах России. В качестве экспонентов выставки выступят организации, имеющие наилучшие практические результаты.

Наряду с экспозициями перспективного вооружения, военной и специальной техники, а также новых технологий, особое внимание уделено тематике беспилотных летательных аппаратов – направлению, которое не только активно развивается в гражданском секторе, но и бурно трансформируется с учетом изменений характера вооруженной борьбы в рамках специальной военной операции. Уровень производства беспилотников различных классов и средств борьбы с ними, развитие системы центров обучения пилотов и расчетов, а также масштабы боевого применения БЛА достигли серьезного размаха. При этом речь идет не только о воздушном применении БЛА, но и практических действиях войск с применением дронов на воде и на суше.

В рамках чемпионата "Дронбиатлон" впервые состоится расширенный комплекс мероприятий, включающий статическую выставочную экспозицию беспилотных летательных аппаратов и систем противодействия им, научно-деловую программу с участием представителей федеральный органов исполнительной власти, ведущих предприятий промышленности, научных и деловых элит, а также руководителей ведущих школ подготовки добровольцев-пилотов FPV. В программу чемпионата включены соревнования и мастер-классы по выполнению практических заданий по пилотированию FPV-дронов в условиях сложной радиоэлектронной обстановки, разведке и поражению мишеней с использованием методов, апробированных на линии боевого соприкосновения.

***

Сегодня, 15 августа, программа форума будет ориентирована на работу специалистов. В рамках форума запланирована серия двухсторонних встреч руководства Минобороны России с представителями оборонных ведомств, а также двухсторонние встречи, организованные по линии Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России.

В парке "Патриот" пройдут мероприятия XI Московской конференции по Международной безопасности с участием глав военных ведомств, представителей экспертного сообщества из разных государств, а также представителей международных организаций.

В рамках научно-деловой программы запланировано проведение 57 мероприятий, основные из них: заседание секции №1 конгресса искусственного интеллекта "Технологии ИИ. Лучшие практики внедрения"; заседание межведомственной рабочей группы "Региональные центры управления как механизм обеспечения комплексного развития и безопасности субъектов Российской Федерации".

Кроме того, гости форума получат возможность посетить объекты парка "Патриот": учебно-тренажерные комплексы Вооруженных Сил, объекты многофункционального огневого центра, объекты центра военно-тактических игр и другие, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.