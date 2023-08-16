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ЦАМТО

"Яковлев" завершил корпоративные процедуры по переименованию

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Логотип компании Открытое акционерное общество "Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева".

ЦАМТО, 15 августа. Корпоративные процедуры по переименованию Корпорации "Иркут" (входит в ОАК Госкорпорации Ростех) завершены, теперь компания официально носит название ПАО "Яковлев".

Решением внеочередного общего собрания акционеров утвержден обновленный устав компании, содержащий новое фирменное наименование – ПАО "Яковлев". Кроме того, соответствующая запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц. В ближайшее время название "Яковлев" будет интегрировано во все официальные атрибуты компании, такие как сайт, корпоративные почтовые адреса, бланки документов и рекламно-информационные материалы.

"Мы искали звучное имя, которое позволит отразить весь масштаб нашей работы, которое свяжет поколения, города и заводы в стремлении к единой цели. Однако смена названия, это лишь начало большого внутреннего процесса по внедрению единой корпоративной и производственной культуры во все предприятия дивизиона гражданской авиации. Мы ставим перед собой задачу – сформировать систему ценностей, которые станут общими для всех, от рабочего до генерального директора, от Комсомольска-на-Амуре и до Москвы. Мы продолжим сохранять традиции и развивать партнерство, мы открыты к диалогу и нацелены на результат", – заявил заместитель генерального директора ПАО "ОАК" по гражданской авиации, генеральный директор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский на мероприятии по презентации нового бренда, которое состоялось 26 июля.

Новое название компании – увековечение имени А.С.Яковлева в корпоративной структуре российского гражданского авиастроения. Самолеты Яковлева долгое время были одной из ключевых составляющих воздушного флота нашей страны, это имя стало знаковым для мировой авиации.

Сегодня "Яковлев" – это 10 городов присутствия в 9 регионах нашей страны, более 20 тыс. сотрудников, а также свыше 8 тыс. выпущенных самолетов. Компания обеспечивает полный цикл работ по проектированию, испытаниям, производству, маркетингу, реализации и послепродажному обслуживанию гражданской авиационной техники. Основными проектами "Яковлева" являются отечественные гражданские авиалайнеры нового поколения – региональный самолет SJ-100, а также среднемагистральный МС-21.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОАК
ОКБ им. Яковлева
Проекты
МС-21
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