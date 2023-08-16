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ЦАМТО

США передадут Тайваню БЛА MQ-9A "Рипер"

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Источник изображения: Фото: Mariusz Blaszczak

ЦАМТО, 15 августа. Пакет военной помощи Тайваню на сумму 345 млн. долл., о выделении которого США объявили в конце июля, должен включать четыре разведывательных БЛА MQ-9A "Рипер" класса MALE.

Об этом сообщает тайваньское агентство CNA со ссылкой на анонимный военный источник. Как заявлено, Вашингтон все еще работает над демонтажем некоторых наиболее современных и "чувствительных" компонентов БЛА. По этой причине точная дата их поставки пока не определена.

Источник добавил, что помимо четырех MQ-9A, пакет помощи включает оказание услуг обучения и поставку боеприпасов для ВС Тайваня.

На просьбу дать комментарий Министерство национальной обороны Тайваня отказалось предоставить CNA дополнительную информацию о пакете помощи, сославшись на требования американо-тайваньского соглашения.

Ранее, комментируя поставку MQ-9A, доцент Института стратегических исследований Тамканского университета Линь Ин-юй заявил CNA, что БЛА расширят возможности ВС Тайваня по ведению разведки и смогут быстро передавать полученные данные, используя системы спутниковой связи.

В 2022 году Тайвань также заказал 4 БЛА MQ-9B "СиГардиан", общий бюджет закупки которых составляет 21,72 млрд. тайв. долл. Их поставка ожидается в 2025 году.

Президент США Джо Байден 28 июля объявил о выделении Тайваню военной помощи в размере 345 млн. долл., используя полномочия, которые дают ему право передавать вооружение из состава ВС США без согласования Конгресса в случае возникновения кризисных ситуаций.

Подробности военной помощи не раскрывались, но по неофициальной информации, пакет включает средства разведки и наблюдения, переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК), стрелковое оружие и ракеты.

Ранее конгресс США утвердил передачу Тайваню оружия на сумму 1 млрд. долл. в бюджете на 2023 год и призвал администрацию устранить отставание в поставках вооружений, выразив озабоченность тем, что пополнение арсеналов ВС Тайваня в случае военного конфликта будет практически невозможным.

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Страны
США
Тайвань
Продукция
MQ-9 Reaper
Проекты
БПЛА
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