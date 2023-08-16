ВСУ признали, что ПВО Украины не может противостоять российским ракетам Х-22

Однако их возможно сбивать зенитными ракетными комплексами Patriot, заявил представитель командования украинских ВС Юрий Игнат

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны Украины не могут противостоять российским ракетам Х-22. Такое заявление в эфире телеканала "Рада" сделал представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

"Ни одной [российской] крылатой ракеты Х-22 не было уничтожено ПВО Украины не только этой ночью, но и вообще, за весь период военных действий", - сказал он.

Такие ракеты, тем не менее, считает Игнат, возможно сбивать зенитными ракетными комплексами Patriot. Patriot якобы может, по словам представителя командования ВВС, сбивать российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Игнат уже признавал, что украинские средства ПВО не могут противостоять гиперзвуковым ракетам "Кинжал", ракетам ракетно-тактического комплекса "Искандер-М", управляемым ракетам зенитно-ракетного комплекса С-300, сверхзвуковым крылатым ракетам "Оникс", авиационным противорадиолокационным ракетам Х-31П и боеприпасам РСЗО "Смерч".

Как отмечала газета The Washington Post, применение Россией на Украине "Кинжалов" и Х-22 показало, что США и их союзники не обладают аналогичным оружием, которое тяжело перехватить современными системами противоракетной обороны. По оценке ряда отечественных и западных экспертов, даже современные комплексы ПВО не в состоянии гарантированно сбить такие российские ракеты.