Войти
ТАСС

ВСУ признали, что ПВО Украины не может противостоять российским ракетам Х-22

501
0
0
Юрий Игнат
Юрий Игнат.
Источник изображения: discover24.ru

Однако их возможно сбивать зенитными ракетными комплексами Patriot, заявил представитель командования украинских ВС Юрий Игнат

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны Украины не могут противостоять российским ракетам Х-22. Такое заявление в эфире телеканала "Рада" сделал представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

"Ни одной [российской] крылатой ракеты Х-22 не было уничтожено ПВО Украины не только этой ночью, но и вообще, за весь период военных действий", - сказал он.

Такие ракеты, тем не менее, считает Игнат, возможно сбивать зенитными ракетными комплексами Patriot. Patriot якобы может, по словам представителя командования ВВС, сбивать российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Игнат уже признавал, что украинские средства ПВО не могут противостоять гиперзвуковым ракетам "Кинжал", ракетам ракетно-тактического комплекса "Искандер-М", управляемым ракетам зенитно-ракетного комплекса С-300, сверхзвуковым крылатым ракетам "Оникс", авиационным противорадиолокационным ракетам Х-31П и боеприпасам РСЗО "Смерч".

Как отмечала газета The Washington Post, применение Россией на Украине "Кинжалов" и Х-22 показало, что США и их союзники не обладают аналогичным оружием, которое тяжело перехватить современными системами противоракетной обороны. По оценке ряда отечественных и западных экспертов, даже современные комплексы ПВО не в состоянии гарантированно сбить такие российские ракеты. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Искандер
С-300
Х-31
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
22.05.2023
«Кинжальный» выпад: как ВС России уничтожили самую современную ПВО США
17.05.2023
Как американская ПВО проиграла дуэль с «Кинжалом» в Киеве
17.03.2023
В ВСУ заявили, что не могут сбивать баллистические ракеты
16.12.2022
Главные события 2022 года в военной сфере
16.12.2022
Киевский зонт
07.06.2022
Удар убеждения: как Россия продолжила атаки на военную инфраструктуру Украины
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.08 20:47
  • 54270
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.08 20:03
  • 3
В России разработали новый усовершенствованный БТР-82А с повышенной бронезащитой
  • 16.08 19:46
  • 6
Средняя Азия внутри России
  • 16.08 18:16
  • 4
«Су-57 – это вложения в будущее»: в польской прессе оценили развертывание выпуска новейших истребителей
  • 16.08 17:52
  • 11
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 16.08 10:48
  • 3
Сухопутная война будущего и судьба танка
  • 16.08 09:10
  • 0
В Польше центральные органы военного управления переводятся на штаты военного времени
  • 16.08 07:32
  • 389
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 15.08 15:34
  • 1
На авиашоу в штате Мичиган разбился самолет МиГ-23
  • 15.08 12:52
  • 1
Завод имени Дегтярева разработал снайперскую винтовку Корд-338LM
  • 15.08 00:37
  • 1
Научно-исследовательскую работу по экипировке "Легионер" завершат к концу года
  • 14.08 20:28
  • 7
В США заявили об ошеломляющих результатах Су-35 на Украине
  • 14.08 17:14
  • 2611
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.08 16:43
  • 1
В КВЦ "Патриот" начинает свою работу Международный военно-технический форум "Армия-2023"
  • 14.08 16:37
  • 0
Очередной признак подготовки Польши к ведению войны