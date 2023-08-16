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ЦАМТО

Посол Индии Капур: Москва и Нью-Дели намерены создать новые оружейные предприятия

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Флаги России и Индии
Флаги России и Индии.
Источник изображения: vpk-news.ru

ЦАМТО, 15 августа. Россия и Индия намерены перенести опыт компании "Брамос" (Brahmos) на создание новых совместных предприятий в области производства вооружения и военной техники.

Об этом агентству "РИА Новости" сообщил посол Индии в РФ Паван Капур, посетивший стенд одноименной компании на форуме "Армия-2023".

"Мы можем перенести опыт создания "Брамоса" на другие сегменты оборонной промышленности, и мы уже работаем в этом направлении с российскими компаниями, чтобы производить в Индии различные системы вооружений и военной техники по программе Make in India", – сказал посол Капур.

По его словам, безусловно, "Брамос" будет и дальше развиваться: "25 лет успешного развития компании является залогом успеха. Это отличный пример успешного сотрудничества России и Индии".

В качестве другого примера он напомнил, что в 2022 году в Индии было создано СП и запущено производство автоматов Калашникова АК-203.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
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