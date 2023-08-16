"Ростех" сообщил о планах начать опытную эксплуатацию модернизированных роботов-саперов

Москва. 15 августа. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Высокоточные комплексы" (госкорпорация "Ростех") планирует начать опытную эксплуатацию модернизированных роботов-саперов для гуманитарного разминирования МГР-4 "Шмель", заявил первый замглавы госкорпорации Владимир Артяков.
"Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" по завершении Международного военно-технического форума "Армия-2023" направят МГР4 "Шмель" в новые регионы Российский Федерации. Разработка КЭМЗ будет проходить опытную эксплуатацию в реальных условиях", - сообщил журналистам первый заместитель генерального директора "Ростеха" Владимир Артяков.