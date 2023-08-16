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Интерфакс-АВН

"Ростех" сообщил о планах начать опытную эксплуатацию модернизированных роботов-саперов

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Заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков
Заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба "Ростеха"

Москва. 15 августа. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Высокоточные комплексы" (госкорпорация "Ростех") планирует начать опытную эксплуатацию модернизированных роботов-саперов для гуманитарного разминирования МГР-4 "Шмель", заявил первый замглавы госкорпорации Владимир Артяков.

"Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" по завершении Международного военно-технического форума "Армия-2023" направят МГР4 "Шмель" в новые регионы Российский Федерации. Разработка КЭМЗ будет проходить опытную эксплуатацию в реальных условиях", - сообщил журналистам первый заместитель генерального директора "Ростеха" Владимир Артяков.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
КЭМЗ
Персоны
Артяков Владимир
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