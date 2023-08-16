В Астраханской области запустили производство маневренных дронов "Лотосник"

По словам главы региона Игоря Бабушкина, ежемесячно производитель готов поставлять до 500 единиц продукции, первую партию скоро отправят в зону спецоперации

АСТРАХАНЬ, 15 августа. /ТАСС/. Производство маневренных дронов, получивших название "Лотосник", запустили в Астраханской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Бабушкин по итогам посещения форума "Армия-2023".

"В Астраханской области запустили производство дронов. Дрон получил название "Лотосник". Модель очень маневренная, может залететь как в окоп, так и в окно или даже в люк танка. Особенность беспилотников в том, что они управляются в мануальном режиме, пилот надевает очки и видит всю картину. Производство готово поставлять FPV-дроны и выходит на рынок, на сегодняшний день производитель оценивает свои возможности в 500 дронов в месяц", - написал Бабушкин.

Он уточнил, что первую партию в ближайшее время передадут в зону спецоперации. При этом, по словам Бабушкина, бойцам не придется что-то дополнительно прошивать и настраивать. Особенность модели заключается в том, что большая часть компонентов отечественная, а часть и вовсе собственная разработка.

"Важно отметить, что дроны активно применяются во многих сферах экономики для аэросъемки и мониторинга. В том числе в сельском хозяйстве, строительстве и на крупных предприятиях. Главное отличие от промышленных версий - себестоимость, она в несколько раз ниже аналогичных зарубежных моделей", - добавил он.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.