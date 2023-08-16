Технологии искусственного интеллекта доминируют в программе "Армии-2023"

Как сообщили в МО РФ, особое внимание на площадках форума уделено тематике беспилотных летательных аппаратов

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Технологии искусственного интеллекта являются доминирующей тематикой научно-деловой программы международного военно-технического форума "Армия-2023". Об этом заявил журналистам начальник Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Александр Осадчук.

"Доминирующей тематикой научно-деловой программы форума в 2023 году являются технологии искусственного интеллекта и диверсификация оборонно-промышленного комплекса, новейшие системы управления, разведки, высокоточное оружие и робототехника. Особое внимание на площадках форума уделено тематике беспилотных летательных аппаратов. Это направление сегодня активно развивается и в военном, и в гражданском секторе. По сути, речь идет о создании новой самостоятельной, наукоемкой и высокотехнологичной отрасли", - сказал Осадчук.

По его словам, в этом году на "Армии-2023" в том числе представлены разработки, выполненные предприятиями ОПК и научно-исследовательскими организациями в инициативном порядке. "Значительная часть таких проектов и решений по своим характеристикам соответствует предъявленным тактико-техническим требованиям и успешно внедряется в интересах войск, участвующих в специальной военной операции", - отметил Осадчук.

Начальник Главного управления инновационного развития Минобороны РФ также подчеркнул, что особое внимание в ходе форума уделяется тематике беспилотных летательных аппаратов. "Уровень производства беспилотников различных классов и средств борьбы с ними, развитие системы центров обучения пилотов и расчетов, а также масштабы боевого применения БЛА достигли серьезного размаха. При этом речь идет не только о воздушном применении БЛА, но и практических действиях войск с применением дронов на воде и на суше", - сказал Осадчук.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.