Победа мадридского Реала в первой Лиге Чемпионов

Первый розыгрыш Лиги Чемпионов состоялся в сезоне 1955-56. Основатели турнира стремились ещё больше популяризировать футбол, а также определять лучшую команду Европы в текущем сезоне. Сейчас этот турнир является главным среди клубных соревнований континента, а интерес к спорту благодаря его ярким розыгрышам лишь возрастает. Кроме того, азартные болельщики могут делать выгодные ставки на спорт - 1xBet дает хорошие котировки на все матчи ЛЧ.

Испанский «Реал Мадрид». Кубок европейских чемпионов 1957/1958. Источник: Реал Мадрид

Первым в истории победителем турнира стал испанский Реал Мадрид. Поэтому в статье мы рассмотрим, как “сливочные” пришли к титулу. Регламент в те годы не предполагал проведение групповых туров. Розыгрыш начинался с первого раунда, в котором встречались 16 команд. Они играли по две встречи со своим оппонентом и так определялись восемь коллективов, которые переходили в четвертьфинал. На турнир, который проходит по современным правилам, вы можете делать любые ставки live на 1xBet.tj/ru/live.

На пути к чемпионству Реалу удалось обыграть:

швейцарский Серветт;

сербский Партизан;

итальянский Милан;

французский Реймс.

В первом туре испанцы играли с клубом из Швейцарии, который оказался проходным оппонентом. Первый матч “сливочные” выиграли со счетом 2:0, а во втором и вовсе разгромили противника 5:0. Сейчас 1xBet предлагает делать выгодные ставки на спорт на игры любых упомянутых команд.

Как Реал пришел к главной победе

В четвертьфинале испанцам достался очень коварный соперник – Партизан. В те годы клуб находился на пике формы, регулярно играл против топовых коллективов и в целом мог составить сильную конкуренцию. Поэтому Реал устроил настоящую сенсацию, когда всухую разгромил сербов 4:0. Однако в ответной встрече сербская команда сделала невероятное – со счетом 3:0 переиграла “сливочных”. Лучшая линия ставок 1xBet позволяет ставить на подобные исходы с отличными коэффициентами.

Мадридцам удалось выйти в полуфинал с минимальным преимуществом. Но и на этой стадии им не удалось расслабиться, ведь предстояло играть с Миланом. В первой игре Реал победил с удобным для себя счетом 4:2, но в ответном матче им не удалось вырваться вперед: 2:1. Тем не менее испанцы снова прошли дальше с минимальным отрывом. Чтобы ваши прогнозы на “сливочных” были ещё выгоднее, делайте любые ставки live на 1xBet и получайте бонусы.

Матч в финале против Реймса надолго захватил внимание любителей футбола. Ведь со стартового свистка началась голевая перестрелка и к 30 минуте счет был уже 2:2. Во втором тайме французы снова забили, но Реал быстро не только сравнял счет, но и вырвался вперед, в итоге победив 4:3. Так мадридцы после череды непростых матчей получили заветный кубок. В лучшей линии ставок 1xBet делайте пари на то, какой трофей в активе команды будет следующим.