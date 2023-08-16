Научно-деловая программа форума "Армия-2023" позволит определить приоритетные направления развития ОПК

ЦАМТО, 15 августа. В КВЦ "Патриот" открылась обширная научно-деловая программа (НДП) МВТФ "Армия-2023" по актуальным вопросам развития Вооруженных Сил, ОПК РФ и международного военно-технического сотрудничества с учетом современных условий.

Основными целями научно-деловой программы являются привлечение широкого научного и экспертного сообщества к обсуждению вопросов обеспечения военной безопасности и выработка предложений по направлениям их решения.

Традиционно с помощью площадок деловой программы определяются приоритетные направления развития военной науки, техники и технологий в интересах создания научно-технического задела для разработки перспективного и модернизации существующего вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ).

Кроме того, мероприятия научно-деловой программы поспособствуют формированию предложений по совершенствованию порядка и условий внедрения инновационных разработок, технологий и материалов в существующие и перспективные образцы ВВСТ.

В рамках научно-деловой программы будет проведено 260 мероприятий: 177 круглых столов, 31 брифинг, 34 конференции, 18 межведомственных заседаний.

Мероприятия НДП пройдут на площадках Главного выставочного комплекса, конгресс-центра, аэродрома Кубинка, Военного духовно-просветительского центра при Главном Храме Вооруженных Сил Российской Федерации, гостиницы "ПСБ", музея военно-строительного комплекса, Технического центра танкового музея, демонстрационных выставочных павильонах АО "Концерн "Калашников", государственной корпорации "Ростех" и АО "ОСК".

Для проведения мероприятий спланированы 49 конференц-залов и переговорных комнат, общей вместимостью более 3500 человек.

В период проведения форума 15 августа на базе гостиничного комплекса "ПСБ Патриот" состоится XI Московская конференция по международной безопасности.

18 августа впервые на территории Республики Беларусь пройдет II Международный антифашистский конгресс. В конгресс-центре КВЦ "Патриот" будет проведено пленарное заседание с организацией видео-конференц-связи с основной площадкой конгресса.

Знаковыми мероприятиями НДП станут:

- пленарная сессия по вопросам функционирования организаций оборонно-промышленного комплекса в современных условиях под руководством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова с участием руководящего состава органов государственной власти, федеральных органов исполнительной власти, ведущих предприятий ОПК России и глав делегаций иностранных государств;

- конгресс "Диверсификация ОПК", организованный Коллегией Военно-промышленной комиссии РФ при поддержке Правительства Российской Федерации. Пленарное заседание в рамках конгресса пройдет под руководством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова;

- конгресс "Стратегическое лидерство и технологии искусственного интеллекта" под руководством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко. Конгресс объединит в себе комплекс научно-деловых мероприятий с выступлениями российских ведущих ученых, имеющих значительные достижения в области цифровых технологий. Конгресс пройдет под девизом: "Время результатов!";

- конференция "Армия и общество. Стратегия ментальной безопасности";

- юбилейная научно-техническая конференция "Курчатовский институт на защите Отечества. История, современность, будущее" под руководством президента НИЦ "Курчатовский институт" Михаила Валентиновича Ковальчука;

- круглый стол "Военный инновационный технополис "ЭРА" и формирование новой технологической базы обеспечения обороноспособности и национальной безопасности".

На аэродроме Кубинка пройдут 8 мероприятий НДП по тематике Воздушно-космических сил. Эксперты обсудят вопросы электромагнитной совместимости бортовых радиоэлектронных средств, средств связи пилотируемого авиационного комплекса, а также вопросы информационной поддержки процессов эксплуатации комплексов военного назначения.

Дополнять научно-деловую программу будет серия деловых мероприятий военного иннограда, включающая в себя конференцию "Военный инновационный технополис "ЭРА" как площадка взаимодействия научных центров и предприятий промышленности при создании передовых разработок в интересах обороны", 4 научно-деловых беседы по перспективным военным технологиям в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации, 5 круглых столов по вопросам использования нанокомпозитных материалов в хирургии и травматологии, доверенности и объяснимости в системах искусственного интеллекта для критических приложений. Центральной площадкой обсуждения перспективных для технополиса направлений исследований станет Дискуссионный клуб.

В рамках чемпионата "Дронбиатлон" состоится конференция "Беспилотная авиация – технологии двойного назначения в условиях войны и мира". Программой мероприятия запланировано обсуждение перспектив развития и применения БЛА с учетом опыта специальной военной операции, а также совершенствования методик подготовки операторов БЛА.

Программа научно-деловых мероприятий предусматривает рассмотрение актуальных вопросов по направлениям: медицина, робототехника, искусственный интеллект, беспилотная авиация, отечественная электронная компонентная база, информатика и вычислительная техника и другие.

В рамках сформированных направлений будут рассмотрены актуальные вопросы обеспечения военной безопасности Российской Федерации, строительства Вооруженных Сил, развития научно-технического и производственного потенциалов оборонно-промышленного комплекса России, формирования военно-технической политики и укрепления международного военно-научного сотрудничества.

В целях повышения качества мероприятий научно-деловой программы модераторам удалось собрать на одной площадке представителей органов государственной власти, научных и деловых кругов, высшей школы и Российской академии наук, известных общественных деятелей, инженеров, специалистов и экспертов в области обороны, а также представителей иностранных государств.

Для расширения географии форума в ходе мероприятий НДП планируется использование возможностей видео-конференц-связи, позволяющей существенно расширить число участников дискуссии, привлечь к ней представителей организаций, расположенных за пределами Москвы и Московской области, а также продемонстрировать в реальном времени функциональные возможности техники и вооружения. Будет организована видео-конференц-связь с 25 регионами России.

По итогам проведения указанных мероприятий Главным управлением инновационного развития Министерства обороны Российской Федерации будет разработан сборник докладов научно-деловой программы Международного военно-технического форума "Армия-2023".

В заключение форума состоится торжественная церемония награждения лауреатов научно-деловой программы форума "Армия-2023". Главным призом за лучшее мероприятие научно-деловой программы МВТФ "Армия-2023" будут удостоены 5 представителей от Минобороны России и внешних организаций. Участники НДП будут награждены дипломами "За лучший доклад" и "За активное участие в мероприятиях научно-деловой программы Форума", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.