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Известия.ru

Военный эксперт назвал снаряд «Краснополь» одним из самых эффективных в мире

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Шурыгин: российский «Краснополь» — один из самых эффективных высокоточных снарядов в мире

Российский «Краснополь» сегодня — это один из самых эффективных высокоточных боеприпасов в мире, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин 15 августа.

Ранее в этот день стало известно, что Конструкторское бюро приборостроения холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») модернизировало управляемый артиллерийский снаряд «Краснополь», улучшив его характеристики. Как сообщили ТАСС в холдинге на форуме «Армия-2023», боеприпас уже поставляется в войска.

Как отметил Шурыгин, «Краснополь» доказал свою эффективность во время российской спецоперации по защите Донбасса.

«В отличие от западных боеприпасов сопоставимых калибров он уже прошел зону проведения спецоперации в совершенном виде, то есть имел в том числе возможность коррекции в полете и применения против движущихся объектов. Соответственно, нынешние доработки — это доработки, которые идут с учетом СВО. Этот опыт был очень быстро внедрен, что говорит о больших модернизационных заделах «Краснополя». Доработка боеприпаса улучшает и поднимает его эффективность. Его новые боевые возможности, которые сейчас презентуются, абсолютно и предельно востребованы. Их очень ждут», — сказал эксперт.

Корректируемый снаряд «Краснополя» калибра 152 мм может применяться всеми типами артиллерийских систем, в том числе современными самоходными гаубицами «Мста-С», «Мста-СМ» и «Коалиция-СВ». Дальность полета боеприпаса — 20 км, масса боевой части — 8 кг. Экспортная версия снаряда «Краснополь-М2» имеет калибр 155 мм. Она обладает увеличенной дальностью стрельбы в 26 км, а также повышенной точностью поражения малоразмерных целей.

В марте заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что американская реактивная система залпового огня HIMARS является вполне достойным оружием, но у России есть не худшие виды вооружения, которые имеют такую же точность и даже лучшую глубину поражения. В частности, указал политик, очень высокую эффективность поражения целей показывают управляемые боеприпасы «Краснополь». Как добавил зампред Совбеза РФ, сейчас в мире идет война высокоточного оружия, включая ракеты и снаряды.

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Страны
Россия
США
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
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Краснополь
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Высокоточные комплексы
КБП
Ростех
Персоны
Медведев Дмитрий
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