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ТАСС

Более 100 предприятий ОПК начали в 2023 году переобучение сотрудников

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Переоборудуемые из зенитных управляемых ракет 5Я23 зенитного ракетного комплекса семейства С-75М ракеты-мишени РМ-75ВУ1/МВУ1 "Армавир" в цеху АО "НПО "Молния" в Москве
Переоборудуемые из зенитных управляемых ракет 5Я23 зенитного ракетного комплекса семейства С-75М ракеты-мишени РМ-75ВУ1/МВУ1 "Армавир" в цеху АО "НПО "Молния" в Москве.
Источник изображения: АО "НПО "Молния"

Как сообщили в Роструде, получить новые навыки смогут свыше 9 тыс. работников

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Более 100 предприятий российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с начала 2023 года подписали договоры на переобучение сотрудников по нацпроекту "Демография". Благодаря этому получить новые навыки смогут свыше 9 тыс. работников, сообщили журналистам в пресс-службе Роструда.

"В 2023 году программа обучения работников ОПК позволит 18,9 тыс. специалистам отрасли получить необходимые навыки с учетом изменений производственных технологий. Это поможет предприятиям ОПК оставаться конкурентоспособными и будет способствовать активному развитию отечественного производства. В настоящее время заключены договоры на переобучение свыше 9 тыс. сотрудников 101 предприятия в 35 регионах страны", - цитируют в сообщении заместителя руководителя Роструда Яна Талбацкого.

Уже начали обучение будущие станочники, специалисты по аналоговой электронике, наладчики станков и манипуляторов с программным управлением, слесари механосборочных работ, стропальщики, кочегары технологических печей и электромонтажники.

В программе профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в рамках нацпроекта "Демография" могут принять участие работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, которые при обращении в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы заключили ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, при условии, если они еще не были участниками такой программы. 

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