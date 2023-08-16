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ТАСС

Шойгу: необходимость роста производства в условиях санкций ускорила импортозамещение ОПК

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Рабочий собирает гусеницу для вездехода в цехе Курганского машиностроительного завода
Рабочий собирает гусеницу для вездехода в цехе Курганского машиностроительного завода.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Кузьмин

По словам министра обороны, российская армия в кратчайшие сроки решает сложные организационные, технические и оперативные задачи, скрупулезно изучает тактики противника и особенности применяемых им вооружений

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Необходимость ускорить и увеличить объемы выпуска боевой техники и боеприпасов в условиях санкций придала импульс внедрению мер импортозамещения на оборонных предприятиях России. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

"Необходимость нарастить выпуск боевой техники и боеприпасов в условиях западных санкций придала дополнительный импульс развитию импортозамещения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса", - сказал он.

По словам Шойгу, российская армия в кратчайшие сроки решает сложные организационные, технические и оперативные задачи, скрупулезно изучает тактики противника и особенности применяемых им вооружений. Результаты этого анализа, добавил министр, используются для модернизации, наращивания боевого потенциала и огневой мощи армии России. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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