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ТАСС

КТРВ старается скорректировать полученные в ходе СВО замечания по вооружениям

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Борис Обносов
Борис Обносов.
Источник изображения: КТРВ

Противник не стоит на месте, каждый день привносит что-то новое, отметил генеральный директор корпорации Борис Обносов

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) старается скорректировать замечания по выпускаемым системам, поступающие в ходе их применения в специальной военной операции, сообщил генеральный директор КТРВ Борис Обносов.

"Противник тоже не стоит на месте, каждый день привносит что-то новое. Мы находимся в тесном контакте с нашими военными, которые применяют наши системы, и получаем обратную связь. Пытаемся по мере возможностей скорректировать те замечания, которые поступают", - сказал он, отвечая на вопрос, можно ли корректировать работу систем по итогам их применения в зоне боевых действий.

Обносов добавил, что корпорация пытается поставлять вовремя и качественно все, что требуется заказчику.

Как сообщали в пресс-центре Международного военно-технического форума "Армия-2023", КТРВ продемонстрирует на форуме, который проходит с 14 по 20 августа, авиационную крылатую ракету нового поколения X-69, предназначенную для боевого применения в составе комплексов вооружения, и авиационную управляемую ракету класса "воздух - воздух" РВВ-МД2, обеспечивающую поражение воздушных целей в любое время суток, с любых направлений.

Организатор форума "Армия-2023" - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер. 

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Страны
Россия
Компании
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
Персоны
Обносов Борис
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