В США оценили российские "Ланцеты" и рассказали, сколько дронов теряют ВСУ

В конфликте на Украине впервые в истории обе стороны широко применяют беспилотники, пишет 19FortyFive. Российские "Ланцеты" представляют важную тактическую угрозу на поле боя, а ВСУ платят непомерную цену за использование своих дронов, отмечает автор.

Ставрос Атламазоглу

"Показатель потерь украинских БПЛА на данный момент составляет около десяти тысяч штук в месяц", — заявил старший научный сотрудник Королевского объединенного институт оборонных исследований Джек Уотлинг (Jack Watling) на международном симпозиуме по сухопутным войскам в Тихоокеанском регионе.

Противостояние на Украине — одно из самых значительных событий XXI века.

Это первый продолжительный крупномасштабный конфликт столетия между крупными обычными вооруженными силами и крупнейшие боевые действия на территории Европы со времен окончания Второй мировой.

Украина получила обширную военную помощь от США и остального Запада на сумму в десятки миллиардов долларов, в результате поля сражений в стране превратились в испытательный полигон для современных систем вооружений.

Изо всей боевой техники едва ли не самыми многообещающими представляются беспилотники.

Украина теряет по десять тысяч БПЛА в месяц

Конфликт на Украине — первые в истории боевые действия, в которых беспилотники всех типов и размеров играют важную роль в операциях обеих сторон.

ВСУ первыми применили самодельные дроны и используют их тысячами против российских войск. От разведки до оценки боевых повреждений и кинетических ударов — украинцы используют их в самых разных целях. Но столь глубокая зависимость от беспилотных систем имеет свою цену — некоторые аналитики считают ее непомерной.

"Показатель потерь украинских БПЛА на данный момент составляет порядка десяти тысяч штук в месяц", — заявил старший научный сотрудник Королевского объединенного институт оборонных исследований Джек Уотлинг на международном симпозиуме по сухопутным войскам в Тихоокеанском регионе.

Украинцев, похоже, такие потери не смущают, и они продолжают использовать беспилотники на поле боя в промышленных количествах.

Русские от них не отстают. Хотя российские войска меньше полагаются на дроны, чем украинские, они также используют беспилотные воздушные системы для различных задач, включая разведку и атаку. Российские беспилотники-камикадзе "Ланцет" представляют собой важную тактическую угрозу на поле боя. <…>

Беспилотники применяются в конфликте настолько обширно, что Минобороны России начало обучать их использованию школьников, готовя следующее поколение операторов.

При этом украинцы также могут использовать западные барражирующие боеприпасы — они же беспилотники-камикадзе — для кинетических ударов по российским системам вооружения, центрам управления и логистическим узлам.

Беспилотники над Украиной

Американские военные отправили украинским коллегам сотни беспилотников, в том числе моделей Switchblade 300, Switchblade 600, Phoenix Ghost, Altius 600, Penguin, Jump-20, Scan Eagle, Puma и CyberLux.

Из них по своему кинетическому эффекту выделяются Phoenix Ghost и две версии Switchblade.

Эти три беспилотника-камикадзе оснащены зарядом взрывчатого вещества, способным вывести из строя что угодно: от небольшого скопления войск до основного боевого танка (особенно это касается Switchblade 600).

Киев использует их для тактических ударов по российским подразделениям, однако результаты оказались неоднозначными.

Широкое применение дронов обеими сторонами показывает, что в современных конфликтах беспилотные системы всех видов играют ключевую роль.

Обозреватель 19FortyFive Ставрос Атламазоглу — опытный военный журналист, специализирующийся на специальных операциях, ветеран греческой армии (служил в 575-м батальоне морской пехоты и штабе сухопутных войск) и выпускник Университета Джона Хопкинса.