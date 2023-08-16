Россия не будет закупать белорусские РСЗО "Полонез"

Глава ФСВТС: Россия не заинтересована в покупке белорусских РСЗО "Полонез"

КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Россия не будет закупать у Белоруссии реактивные системы залпового огня "Полонез", заявил в вторник РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

С начала СВО некоторые СМИ назвали эту РСЗО "белорусским HIMARS".

"На данный момент Российская Федерация не заинтересована в приобретении у Республики Беларусь РСЗО "Полонез", - сказал Шугаев, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Комплекс "Полонез" является разработкой белорусской военно-промышленной отрасли и предназначен для поражения открыто расположенной и укрытой живой силы, небронированной и бронированной военной и военно-специальной техники, артиллерии, ракетных и зенитных ракетных комплексов, авиационной техники на аэродромах базирования и других объектов на дальности от 50 до 200 километров с высокой точностью.

Данное оружие в частности показало высокую эффективность во время армяно-азербайджанского конфликта 2020 года, по итогам которого Баку удалось вернуть контроль над большей части территории Нагорного Карабаха и прилегающего к нему районов. "Полонез" стоит на вооружении азербайджанских войск.