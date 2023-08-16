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Военное обозрение

«Защитит боевые порядки на позициях и в движении»: в западной прессе оценили новую зенитку ЗАК-23Э

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Источник изображения: topwar.ru

Россия представила прототип нового мобильного комплекса ЗАК-23Э на выставочном форуме «Армия-2023». Самоходная зенитная артустановка малой дальности, разработанная совместно компаниями «Туламашзавод» и «НТЦ Элинс», создана на базе БТР-82А и вооружена двумя 23-мм пушками ЗУ-23-2.

При скорострельности до 3500 выстрелов в минуту ЗАК-23Э способен поражать цели на расстоянии до 2,5 км и на высотах до 2000 м

- говорится в издании Army Recognition.

Как отмечается, система, оснащенная передовыми оптико-электронными средствами обнаружения, способна уничтожать в автономном режиме воздушные угрозы, такие как беспилотники, вертолеты и крылатые ракеты, работающие в ближней зоне.

Источник изображения: topwar.ru

Основным предназначением комплекса является защита боевых порядков – как расположенных на позициях, так и пребывающих в движении

- указывается в западной прессе.

Как полагает автор, использование проверенной десятилетиями службы ЗУ-23-2 обеспечивает впечатляющую скорострельность зенитки, мобильная платформа – ее маневренность, оперативную гибкость и возможность движения по бездорожью, наличие собственной ОЭС – независимое обнаружение целей.

Со своей стороны отметим, что массовое появление ЗАК-23 на фронте позволило бы российским войскам избавиться от практики размещения ЗУ-23-2 на борту ничем не защищенных грузовых автомобилей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БТР-82
БТР-82А
Компании
Туламашзавод
Проекты
БПЛА
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