Путин обратился к участникам конференции по международной безопасности

Путин напомнил о важности дискуссий на конференции по международной безопасности

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности заявил, что открытые дискуссии по этой теме важны в условиях формирования многополярного мира и большинство стран сегодня готовы отстаивать свой суверенитет.

"Представители оборонных ведомств, дипломаты и эксперты вновь собрались в Москве, чтобы обсудить вопросы глобальной и региональной повестки. Такие открытые, честные, непредвзятые дискуссии сегодня крайне важны и востребованы, потому что всем нам, всему мировому сообществу - именно вместе, на равных - предстоит созидать контуры будущего", - сказал Путин.

Он указал на то, что сегодня последовательно идет формирование многополярного мира.

"Большинство государств готово отстаивать свой суверенитет и национальные интересы, традиции, культуру и уклад жизни. Укрепляются новые экономические и политические центры", - заметил президент РФ.

По словам Путина, все это способно стать важной основой для стабильного и поступательного глобального развития, для справедливого, а главное – реального решения социальных, экономических, технологических и экологических проблем, для повышения качества жизни и благосостояния миллионов людей.