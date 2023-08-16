Шойгу: Россия готова делиться оценками слабых сторон западной техники

Австралийский бронетранспортер Bushmaster, уничтоженный в селе Триполье в ДНР в ходе спецоперации.

Шойгу: РФ готова делиться с партнерами оценками слабых сторон западной техники

МОСКВА, 15 августа/ Радио Sputnik. Россия готова поделиться оценками слабых сторон западной техники со своими партнерами, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что ничего уникального и неуязвимого для российского оружия на поле боя сегодня нет. Во многих случаях техника даже советского производства превосходит по своим боевым качествам западные образцы. У нас имеются данные объективного контроля уничтожения немецких танков, американских бронемашин, британских ракет и других систем оружия. Готовы делиться оценками слабых сторон западной техники с нашими партнерами", – цитирует Шойгу РИА Новости.

Радио Sputnik писало, что на форуме "Армия–2023" будет показана трофейная техника НАТО.