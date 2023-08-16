Шойгу не исключил пересмотра решения о неприменении кассетных боеприпасов в СВО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия не применяла в ходе спецоперации на Украине кассетные боеприпасы, но это решение может быть пересмотрено. Соответствующее заявление глава военного ведомства сделал во вторник, 15 августа, на XI Московской конференции по международной безопасности.

«У нас на вооружении тоже есть кассетные боеприпасы. До настоящего времени по гуманитарным соображениям мы от их применения воздерживались. Однако это решение может быть пересмотрено», — подчеркнул Шойгу.

Он также указал на ответственность США за поставки кассетных боеприпасов Киеву.

«Последствия применения такого оружия для мирного населения известны. Прежде американские представители неоднократно заявляли, что использование кассетных боеприпасов является военным преступлением. Сегодня Вашингтон и его пособники совершают это преступление на Украине», — сказал министр, добавив, что «осуждения со стороны гуманитарных организаций, как и ожидалось, нет».

10 августа врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличили количество используемых при обстрелах региона кассетных боеприпасов. По его словам, это в первую очередь коснулось гражданского населения. В последние дни под обстрелы помимо Донецка, Горловки, Ясиноватой, Макеевки попал и Шахтерск — город, который находится в тылу. Попал и ряд районов центральной части Донецка.

Пушилин отметил, что последние дни можно охарактеризовать большими потерями среди гражданских. Он также считает, что наносить удары по мирным гражданам нецелесообразно и ВСУ таким способом показывают свой успех, скрывая провал на самой линии фронта.

Днем ранее Шойгу назвал военным преступлением решение Соединенных Штатов Америки включить в пакет помощи Украине кассетные боеприпасы. По его словам, США «неуклонно повышают ставки», добиваясь от союзников поставок всё более дальнобойного и смертоносного оружия.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских боевиков.