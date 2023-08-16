Шойгу заявил о конце доминирования Запада в военной сфере благодаря СВО

Шойгу: СВО положила конец доминированию Запада в военной сфере

Спецоперация на Украине положила конец доминированию Запада в военной сфере, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом он сказал 15 августа во время выступления на XI Московской конференции по международной безопасности.

«Российская спецоперация на Украине сократила возможности Запада навязывать свои интересы в различных регионах мира», — констатировал глава российского оборонного ведомства.

По его словам, возможности коллективного Запада по навязыванию своих интересов в мире существенно сократились, а изменения привели к повышению роли стран Азии, Африки и Латинской Америки в мировой системе.

Кроме того, Шойгу указал, что оборонная политика в Европе полностью подчинена интересам США. Однако министр подчеркнул, что в ходе спецоперации Вооруженные силы (ВС) России развенчали миф о превосходстве западных военных стандартов.

«Стало очевидно, что использование западного вооружения, якобы передовых натовских методов планирования операций, способов управления войсками и их подготовки не может обеспечить превосходство на поле боя», — указал министр.

Вместе с тем Шойгу добавил, что предварительные итоги боевых действий в ходе спецоперации показали, что военный ресурс Киева почти исчерпан.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявил, что западные страны вкачивают миллиарды долларов в неонацистский режим, тем самым еще больше разжигая конфликт на Украине. При этом глава государства уточнил, что большинство стран мира готовы отстаивать свой суверенитет.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.