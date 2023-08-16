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Известия.ru

О чем говорил Шойгу на конференции по международной безопасности. Главное

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Министр обороны Шойгу заявил, что военный ресурс Украины почти исчерпан

Министр обороны России Сергей Шойгу 15 августа выступил на XI Московской конференции по международной безопасности. Глава ведомства рассказал о ходе специальной военной операции на Украине и оценил дальнейшие перспективы. Главные тезисы из выступления министра собрали в своем материале «Известия».

Шойгу об украинском контрнаступлении

По словам Шойгу, военный ресурс Киева практически исчерпан — об этом свидетельствуют предварительные итоги боевых действий. Кроме того, несмотря на масштабную информационную кампанию о стратегическом контрнаступлении, никаких реальных результатов Вооруженным силам достичь не удается даже при масштабной поддержке Запада.


Глава оборонного ведомства указал, что Вашингтон, прикрываясь намерением поддержать Киев, «зачищает военные арсеналы партнеров». Таким образом США стремятся установить монополию в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Тем не менее, Шойгу обратил внимание на то, что спецоперация помогла положить конец доминированию Запада в военной сфере, а натовские методы и вооружение на практике не помогли обеспечить превосходство в бою.

При этом роль стран Азии, Африки и Латинской Америки в мировой системе, напротив, возросла, указал глава ведомства.

Шойгу о кассетных боеприпасах

Комментируя применение Украиной кассетных боеприпасов на поле боя, Шойгу отметил, что в арсенале российской армии также есть подобные вооружения, но до сих пор они не применялись по гуманитарным соображениям. Однако, как уточнил глава ведомства, это решение может быть пересмотрено.


Причем западные страны, которые ранее неоднократно называли военным преступлением использование кассетных боеприпасов, теперь закрывают глаза на их применение украинскими боевиками. Также без комментариев происходящее оставляют гуманитарные организации, добавил Шойгу.

Шойгу о Запорожской АЭС (ЗАЭС)

Глава ведомства выразил обеспокоенность по поводу обстановки вокруг Запорожской АЭС. Шойгу указал на то, что непрекращающиеся обстрелы Вооруженных сил Украины могут привести к ядерной катастрофе.


Как уточнил министр, российская сторона регулярно передает сведения об украинских обстрелах и диверсиях на станции в гуманитарные структуры, однако ответной реакции нет.

Накануне Шойгу посетил церемонию открытия форума «Армия-2023». Министр осмотрел представленные на форуме новейшие средства авиационного поражения и современные летательные аппараты и беспилотники, а также обсудил перспективы сотрудничества с коллегой из Белоруссии Виктором Хрениным.

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Страны
Белоруссия
Россия
США
Украина
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
Ядерный щит
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