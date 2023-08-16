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РИА Новости

"Ростех" показал экспортный вариант системы управления "Акация"

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Модернизированная версия экспортного образца автоматизированной системы управления "Акация-Э" на форуме "Армия-2023"
Модернизированная версия экспортного образца автоматизированной системы управления "Акация-Э" на форуме "Армия-2023".
Источник изображения: © Фото : Холдинг "Росэлектроника"

"Ростех" показал на "Армии" экспортный вариант системы управления "Акация"

КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" впервые показал на "Армии-2023" экспортный вариант системы управления "Акация", которая сокращает выдачу команд на ликвидацию целей в 3-4 раза по сравнению с предыдущими версиями комплекса, сообщили в госкорпорации "Ростех".

"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" впервые продемонстрировал модернизированную версию экспортного образца автоматизированной системы управления "Акация-Э" на форуме "Армия-2023". Решение позволяет сократить цикл управления боевыми действиями группировки войск. Время доведения информации о воздушной обстановке до лиц, принимающих решения, и выдачи команд на ликвидацию целей снизилось в 3-4 раза по сравнению с предыдущими вариантами комплекса", - сказали в компании.

"Акация-Э" разработана концерном "Созвездие" и обеспечивает автоматизированное управление войсками, средствами авиации и ПВО на оперативно-стратегическом, оперативно-тактическом и тактическом уровнях в условиях мирного и военного времени.

"Акация-Э" использует информацию от РЛС и способна управлять большим количеством средств ПВО напрямую. АСУ позволяет отслеживать до 2 тысяч воздушных объектов, одновременно находящихся в воздухе.

Как отметил гендиректор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга "Росэлектроника") Сергей Сахненко, усовершенствованная "Акация-Э" включает в себя полностью интегрированные подсистемы сбора, обработки, хранения, отображения и выдачи разнородной информации, создающие единое информационное пространство для управления группировкой.

"Благодаря этому повышается эффективность решения задач по ведению боевых действий и контролю использования воздушного пространства", – отметил он.

Среди прочих возможностей "Акации-Э" – выявление воздушных судов-нарушителей, обеспечение безопасности полетов военной авиации, сбор данных о состоянии и характере действий группировок войск противника, воздушной, наземной и надводной обстановке, состоянии аэродромной сети, а также метеорологической ситуации.

Выставка "Армия-2023" проходит в период с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

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  • В новости упоминаются
Продукция
2С3 Акация
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