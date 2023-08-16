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ТАСС

Два первых полета корабля "Орел" запланировали на 2028 год

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Космический пилотируемый корабль "Орел"
Космический пилотируемый корабль "Орел".
Источник изображения: Станислав Красильников/ТАСС

Оба полета осуществят к Российской орбитальной станции, сообщил главный конструктор станции Владимир Кожевников

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Два первых полета перспективного транспортного корабля "Орел" запланированы на 2028 год. Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального конструктора РКК "Энергия", главный конструктор Российской орбитальной станции (РОС) Владимир Кожевников на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023".

"В 2028 году - первый беспилотный полет, пилотируемый - тоже в 2028 году. То есть два полета в 2028 году: беспилотный и пилотируемый", - сказал он.

По словам Кожевникова, оба полета запланированы к РОС.

В феврале в интервью ТАСС Кожевников сообщал, что срок запуска первого, научно-энергетического модуля РОС планируется на конец 2027 года, узлового, шлюзового, базового и целевого модулей - на период 2028-2030 годов.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также 85 иностранных компаний и организаций из 7 государств.

Организатор форума - Минобороны РФ. ТАСС - стратегический медиапартнер. 

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