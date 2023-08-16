"Бой на равных". Военный эксперт о возможностях российских танков

Корнев: наши танки ведут бой на равных с западными противотанковыми средствами

Российский танк выдержал прямое попадание из гранатомета NLAW, сообщил офицер группировки войск "Юг". В эфире радио Sputnik о возможностях отечественных танков и противотанковых комплексов рассказал военный эксперт Дмитрий Корнев.

Российский танк в ходе боя на Авдеевском направлении выдержал прямое попадание из гранатомета NLAW и подрыв на противотанковой мине, продолжил удерживать занятую им позицию и вести прицельный огонь по противнику, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Юг".

"В ходе завязавшегося боя по нашему танку пришлось прямое попадание из гранатомета NLAW. Но экипаж сохранил боеспособность и продолжил маневрировать и вести прицельный огонь по противнику", – сообщил офицер.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев, комментируя ситуацию, отметил возможности модернизированных российских танков.

"Отечественная техника, которая создавалась в восьмидесятые – двухтысячные годы, создавалась с учетом тех вызовов, с которыми она может встретиться, в том числе на европейском театре военных действий, то есть при потенциальном противостоянии с силами НАТО. В целом техника это противостояние выдерживает. Если мы говорим именно об обновленных версиях Т-72, Т-80, модифицированных, с активной защитой, то обнаруживаем, что они могут на равных вести бой с современными противотанковыми средствами, с современными западными танками. То, ради чего эти танки создавались и модернизировались в последнее десятилетие, получилось достаточно успешным и актуальным до сих пор. Если говорить о последних моделях наших танков, то Т-90М "Прорыв" себя уже показал неоднократно. С точки зрения защищенности этот танк – на уровне самых современных западных образцов, а может, в чем-то даже и превосходит", – сказал Дмитрий Корнев.

Военный эксперт также отметил, что у российской армии есть противотанковые системы, которым современные западные танки ничего не могут противопоставить.

"Самый эффективный комплекс, который есть, это "Вихрь". Применяется вертолетами армейской авиации, в частности, Ка-52. Против "Вихря" на данный момент нет в принципе защиты. Ракета имеет скорость 2М – две скорости звука, вероятность поражения цели близка к единице. А для пехоты – это комплексы "Корнет", которые формально могут поразить практически любой современный танк. "Корнеты" применяются достаточно широко. Одна из причин неудач ВСУ на южном направлении – это именно слаженная, комплексная работа: минирование местности, работа противотанковых комплексов сухопутных войск и работа вертолетчиков. За счет этого удалось купировать любые намечающиеся танковые прорывы", – заключил Дмитрий Корнев.