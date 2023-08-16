Путин не исключил, что НАТО хочет полностью интегрироваться с AUKUS

Москва. 15 августа. ИНТЕРФАКС - НАТО собирается полностью интегрироваться с блоком AUKUS (Австралия, Великобритания, США), заявил президент РФ Владимир Путин.

"США стремятся, в том числе, переформатировать под себя сложившуюся в Азиатско-Тихоокеанском регионе систему межгосударственного взаимодействия. Продвижение так называемых индо-тихоокеанских стратегий, по сути, направлено на создание подконтрольных Вашингтону военно-политических объединений", - сказал он в видеообращении к участникам одиннадцатой Московской конференции по международной безопасности.