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Интерфакс-АВН

Путин не исключил, что НАТО хочет полностью интегрироваться с AUKUS

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AUKUS
AUKUS.
Источник изображения: google.com

Москва. 15 августа. ИНТЕРФАКС - НАТО собирается полностью интегрироваться с блоком AUKUS (Австралия, Великобритания, США), заявил президент РФ Владимир Путин.

"США стремятся, в том числе, переформатировать под себя сложившуюся в Азиатско-Тихоокеанском регионе систему межгосударственного взаимодействия. Продвижение так называемых индо-тихоокеанских стратегий, по сути, направлено на создание подконтрольных Вашингтону военно-политических объединений", - сказал он в видеообращении к участникам одиннадцатой Московской конференции по международной безопасности.

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Страны
Австpалия
Великобритания
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
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