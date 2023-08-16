Войти
ТАСС

Шойгу заявил, что большинство образцов западной техники ВСУ уступают даже советским

501
0
0
Подбитый танк Leopard
Подбитый танк Leopard.
Источник изображения: Фото: соцсети

Нет ничего неуязвимого для российского оружия на поле боя на данный момент, считает глава Минобороны РФ

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Ничего неуязвимого для российского оружия на поле боя на данный момент нет, а во многих случаях даже советская техника превосходит по боевым качествам западные образцы. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

"Ничего уникального и неуязвимого для российского оружия на поле боя сегодня нет. Во многих случаях техника даже советского производства превосходит по своим боевым качествам западные образцы", - сказал Шойгу. По его словам, у российского оборонного ведомства есть данные объективного контроля уничтожения западного оружия. Министр добавил, что Россия готова делиться с партнерами оценками слабых сторон западной техники.

Шойгу отметил, что с боевой подготовкой войск и планированием операций ВСУ ситуация обстоит аналогичным образом. "По заявлениям ряда высокопоставленных представителей НАТО, по западным стандартам обучено свыше 75 тыс. украинских военнослужащих. Многие из них направлены на передовую, попали в плен, а после - детально рассказали о методиках натовской подготовки", - сказал министр, добавив, что большинство пленных негативно отозвались о западных практиках военной подготовки.

Несмотря на это, российские военные детально изучают данные о программах подготовки военнослужащих противника. "Полученный опыт учитывается и при разработке программ подготовки иностранных военных специалистов в наших военных учебных заведениях", - сказал Шойгу. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
12.07.2021
Воины теней нового поколения
28.04.2021
Российские военные заявили о слежении за кораблем США в Черном море
26.04.2021
Британцы увидели в военных учениях на юге России победу Путина
26.04.2021
А теперь «20-я»: легендарное гвардейское соединение вернется в строй
26.04.2021
Минобороны Швеции прокомментировало завершение учений в России
04.11.2019
Славянский щит закрыл небо Сербии
17.04.2015
Министр обороны России выступил на IV Московской конференции по международной безопасности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.08 20:47
  • 54270
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.08 20:03
  • 3
В России разработали новый усовершенствованный БТР-82А с повышенной бронезащитой
  • 16.08 19:46
  • 6
Средняя Азия внутри России
  • 16.08 18:16
  • 4
«Су-57 – это вложения в будущее»: в польской прессе оценили развертывание выпуска новейших истребителей
  • 16.08 17:52
  • 11
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 16.08 10:48
  • 3
Сухопутная война будущего и судьба танка
  • 16.08 09:10
  • 0
В Польше центральные органы военного управления переводятся на штаты военного времени
  • 16.08 07:32
  • 389
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 15.08 15:34
  • 1
На авиашоу в штате Мичиган разбился самолет МиГ-23
  • 15.08 12:52
  • 1
Завод имени Дегтярева разработал снайперскую винтовку Корд-338LM
  • 15.08 00:37
  • 1
Научно-исследовательскую работу по экипировке "Легионер" завершат к концу года
  • 14.08 20:28
  • 7
В США заявили об ошеломляющих результатах Су-35 на Украине
  • 14.08 17:14
  • 2611
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.08 16:43
  • 1
В КВЦ "Патриот" начинает свою работу Международный военно-технический форум "Армия-2023"
  • 14.08 16:37
  • 0
Очередной признак подготовки Польши к ведению войны