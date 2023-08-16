Шойгу заявил, что большинство образцов западной техники ВСУ уступают даже советским

Нет ничего неуязвимого для российского оружия на поле боя на данный момент, считает глава Минобороны РФ

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Ничего неуязвимого для российского оружия на поле боя на данный момент нет, а во многих случаях даже советская техника превосходит по боевым качествам западные образцы. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на XI Московской конференции по международной безопасности.

"Ничего уникального и неуязвимого для российского оружия на поле боя сегодня нет. Во многих случаях техника даже советского производства превосходит по своим боевым качествам западные образцы", - сказал Шойгу. По его словам, у российского оборонного ведомства есть данные объективного контроля уничтожения западного оружия. Министр добавил, что Россия готова делиться с партнерами оценками слабых сторон западной техники.

Шойгу отметил, что с боевой подготовкой войск и планированием операций ВСУ ситуация обстоит аналогичным образом. "По заявлениям ряда высокопоставленных представителей НАТО, по западным стандартам обучено свыше 75 тыс. украинских военнослужащих. Многие из них направлены на передовую, попали в плен, а после - детально рассказали о методиках натовской подготовки", - сказал министр, добавив, что большинство пленных негативно отозвались о западных практиках военной подготовки.

Несмотря на это, российские военные детально изучают данные о программах подготовки военнослужащих противника. "Полученный опыт учитывается и при разработке программ подготовки иностранных военных специалистов в наших военных учебных заведениях", - сказал Шойгу.