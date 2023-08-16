Шойгу назвал Россию локомотивом в продвижении интересов независимых стран

Шойгу: Россия получила роль локомотива в продвижении интересов независимых стран

КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. России сегодня досталась роль "локомотива" в продвижении интересов большинства стран, проводящих независимую политику, заявил во вторник в ходе XI Московской конференции по международной безопасности министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Так случилось, что роль локомотива в продвижении интересов большинства независимых государств история вновь отвела России. Запад, опасаясь слома однополярного мира и открытого противостояния с сильным в военном отношении противником, провоцирует локальные конфликты во всем мире", - сказал он.

По словам Шойгу, целью политики Запада, напротив, является сохранение контроля над ресурсами, продвижение" собственных правил жизни", противодействие консолидации несогласных.