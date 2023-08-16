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РИА Новости

Шойгу назвал Россию локомотивом в продвижении интересов независимых стран

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Шойгу: Россия получила роль локомотива в продвижении интересов независимых стран

КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. России сегодня досталась роль "локомотива" в продвижении интересов большинства стран, проводящих независимую политику, заявил во вторник в ходе XI Московской конференции по международной безопасности министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Так случилось, что роль локомотива в продвижении интересов большинства независимых государств история вновь отвела России. Запад, опасаясь слома однополярного мира и открытого противостояния с сильным в военном отношении противником, провоцирует локальные конфликты во всем мире", - сказал он.

По словам Шойгу, целью политики Запада, напротив, является сохранение контроля над ресурсами, продвижение" собственных правил жизни", противодействие консолидации несогласных.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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