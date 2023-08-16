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Военное обозрение

Подтверждена информация о лётных испытаниях двухдвигательного ударного БПЛА «Сириус»

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Источник изображения: topwar.ru

Подтвердилась информация о том, что состоялся первый полёт перспективного ударного беспилотника «Сириус». Этот беспилотник разрабатывается в рамках ОКР «Иноходец-РУ».

Информация о первом полёте «Сириуса» публикуется информагентством ТАСС со ссылкой на компанию «Кронштадт», участвующую среди прочих на международном военно-техническом форуме «Армия-2023».

К настоящему моменту продолжаются лётные испытания этого ударного двухдвигательного БПЛА.

Функционал беспилотника позволяет ему нести на борту различные средств поражения включая авиационные ракеты, корректируемые и обычные («гравитационные») авиабомбы. Это вооружение позволяет ему поражать наземные укрепления противника, бронетехнику, скопления личного состава. С помощью авиационных ракет «Сириус» способен поражать воздушные цели, включая вертолёты и дроны противника.

Помимо этого «Сириус» может быть использован в качестве эффективного средства разведки, в том числе и в качестве поисково-наблюдательного средства над морской акваторией.

Ранее сообщалось, что серийное производство ударных БПЛА «Сириус» начнётся до конца 2023 года.

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Компании
Кронштадт
РЖД
Проекты
БПЛА
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