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РИА Новости

"Ростех" впервые показал на "Армии" мини-РЛС

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Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2023"
Международный военно-технический форум "АРМИЯ-2023".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

"Ростех" впервые показал на "Армии" мини-РЛС для обнаружения малозаметных целей

КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. "Ростех" впервые представил на "Армии" мини-РЛС для обнаружения малозаметных целей в городе, сообщили во вторник в госкорпорации.

"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации Ростех впервые представил на форуме "Армия-2023" многофункциональную мобильную радиолокационную станцию. Она может "видеть" небольшие объекты, в том числе малые беспилотники в режиме зависания, а также надводные и радиопрозрачные цели. Вес до 25 килограммов позволяет использовать станцию на любом носителе, а также в составе пеших групп контроля", - сказали в "Ростехе".

Там уточнили, что портативная РЛС разработана Рыбинском заводом приборостроения (входит в "Росэлектронику") на отечественной элементной базе. Станция способна по вращению винтов обнаруживать даже малозаметные БПЛА, находящиеся в режиме зависания. Кроме того, устройство можно применять для поиска наземных объектов – РЛС обнаруживает автомобиль на расстоянии более 10 километров, а лодку или катер – на расстоянии около 6 километров.

Станция может эффективно работать даже при наличии множества целей в полосе обзора, например, когда дрон находится рядом со стаей птиц.

"Проведенные испытания доказали, что портативная РЛС может использоваться в условиях плотной городской застройки, для охраны акваторий, группами патрулирования и способна определить миниатюрный дрон на расстоянии до 500 метров. Кроме того, станция "видит" и радиопрозрачные цели, например, аэростаты, что обеспечивает дополнительную защиту охраняемым объектам. В настоящий момент мы ведем работы по внедрению автоматического режима работы, а также интеграции модуля подавления БПЛА", – сообщил генеральный директор РЗП Андрей Комогорцев.

Выставка "Армия-2023" проходит в период с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

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