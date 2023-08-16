"Ростех" представил на "Армии-2023" бронежилет "Оберег"

"Ростех" представил на "Армии-2023" облегченный штурмовой бронежилет "Оберег"

КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. "Ростех" представил на форуме "Армия-2023" модернизированный штурмовой бронежилет повышенного класса защиты "Оберег", у которого увеличена площадь защиты, а вес снижен за счет новых материалов, сообщила пресс-служба госкорпорации.

"Оберег" представлен в нескольких модификациях: с металлической плитой класса защиты Бр 4 и выдерживающей попадание автоматных патронов калибра 5,45 и 7,62 мм, с керамической повышенного класса защиты Бр 5, которая спасает и от бронебойных патронов калибра 7,62*54 (Б-32). Улучшить тактико-технические характеристики брони удалось за счет усовершенствованной технологии производства керамической плиты.

"Для штурмового бронежилета важны не только его защитные свойства, но и эргономика – бойцу необходимо сохранять мобильность и быть не скованным в движениях. Нам удалось улучшить характеристики "Оберега", применив более современные материалы. Теперь вес бронежилета в максимальной комплектации, включающей дополнительную защиту шеи и плеч, составляет 9,2 кг, а общая площадь противоосколочной защиты – более 60 дм2", – приводят в корпорации слова гендиректора АО "Октава" (входит в "Ростех") Павла Павленко.

Бронежилеты линейки прошли необходимые испытания и сертифицированы в различных модификациях на классы защиты от Бр 1 до Бр 5 включительно.

Элементы экипировки выполнены из непромокаемой ткани. Все секции, включая боковые, с противоосколочными слоями из арамидных материалов во влагозащитных чехлах. Амуниция сохраняет защитные свойства в экстремальных условиях, в воде и при температуре от минус до плюс 40 градусов.

Форум "Армия" проходит в парке Патриот в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство выставки.