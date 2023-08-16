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ТАСС

Более 870 трофеев СВО представили на "Армии"

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Источник изображения: topwar.ru

Среди них в том числе французский танк AMX-10RCR

КУБИНКА /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Более 870 образцов трофейного вооружения и военной техники, в том числе французский танк AMX-10RCR, представлено на выставке трофеев СВО на форуме "Армия-2023". Об этом сообщили в пресс-центре международного военно-технического форума.

"Участники и гости форума смогут посетить экспозицию трофейного вооружения и техники, захваченных в ходе проведения специальной военной операции. Сама экспозиция была сформирована в августе 2022 года и за год существования она собрала более 870 образцов вооружения и военной техники. <...> Особое внимание посетителей выставки вызовет сожженный австралийский бронеавтомобиль Bushmaster, американский БТР М-113, шведская БМП CV90-40, французский колесный танк AMX-10RCR", - говорится в сообщении пресс-центра.

Большую часть экспонатов составляют вооружения и техники украинского военно-промышленного комплекса, включая модернизированный танк Т-72АМТ, бронетранспортеры БТР-3Е и БТР-4Е, бронемашины различного назначения и даже патрульные катера. На выставке продемонстрированы украинские бронированные машины "Варта", "Козак" и "Тритон", легкобронированный катер "Калкан-П" с бортовым номером BG-309, разработанный бывшим украинским заводом "Лиман" для нужд береговой охраны Украины. Большую часть западной трофейной техники на выставке составляют британские боевые машины: бронеавтомобили Husky и Mastiff, автомобиль АТ 105 Saxon. В описании к экспонатам указано, где и при каких обстоятельствах они были захвачены. 

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Страны
США
Украина
Продукция
AMX-10RC
M113 БТР
БТР-3
Т-72
Проекты
CV-90
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