"Калашников": ракета "Вихрь" демонстрирует вероятность поражения цели более 0,9

ЦАМТО, 15 августа. Управляемые авиационные ракеты "Вихрь" – главное ударное средство вертолетов Ка-52 – показали в зоне СВО вероятность поражения целей, близкую к единице, то есть на уничтожение одной цели фактически хватает одной ракеты.

Об этом агентству "РИА Новости" сообщил на форуме "Армия-2023" представитель концерна "Калашников".

"Высокоточная авиационная ракета "Вихрь" в рамках боевого применения демонстрирует вероятность поражения своих типовых целей более 0,9. Фактически один выстрел – одна цель", – сказал представитель компании.

Он добавил, что "по результатам применения в СВО никаких доработок ракеты не планируется".

Как отмечает агентство, для большинства современных образцов управляемого вооружения, как российского, так и зарубежного, ожидаемая вероятность поражения целей, рассчитанная по итогам испытаний, обычно находится в диапазоне 0,6-0,8. Такой показатель означает, что для гарантированного поражения объекта требуется два боеприпаса.

Ка-52 применяют "Вихри" в зоне СВО в большом количестве, преимущественно этими ракетами уничтожается украинская бронетехника, в том числе находящаяся в укрытиях и в движении.

Ракеты "Вихрь" разработаны Конструкторским бюро приборостроения (входит в "Высокоточные комплексы") и выпускаются концерном "Калашников". Максимальная скорость ракет составляет 610 м/с, дальность применения – 800-10000 м, высота применения – 10-4000 ме. "Вихрь" способен пробить за динамической защитой гомогенную броню толщиной 750 мм.