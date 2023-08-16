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ТАСС

КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69

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Павильон АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022"
Павильон АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022".
Источник изображения: bmpd

Всего корпорация представляет на форуме свыше 90 экспонатов

КУБИНКА /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) продемонстрирует на форуме "Армия-2023" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69. Об этом сообщили в пресс-центре международного военно-технического форума.

"АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" представляет свыше 90 экспонатов. Впервые будут продемонстрированы авиационная крылатая ракета нового поколения X-69, предназначенная для боевого применения в составе комплексов вооружения, и авиационная управляемая ракета класса "воздух - воздух" РВВ-МД2, обеспечивающая поражение воздушных целей в любое время суток, с любых направлений", - говорится в сообщении пресс-центра. 

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Корпорация ТРВ
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