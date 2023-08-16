Ростех показал на форуме "Армия" перспективный комплекс контрбатарейной борьбы

В госкорпорации отметили, что в качестве средств поражения в комплексе могут быть использованы любые артиллерийские системы, а также реактивные системы залпового огня

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" на форуме "Армия-2023" демонстрирует перспективную систему контрбатарейной борьбы, включающую комплекс разведки "Пенициллин" и комплекс управления огнем артиллерии "Планшет-А". Об этом сообщили в пресс-службе ГК.

"Холдинги "Росэлектроника" и "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" совместно с "Рособоронэкспортом" представили на форуме "Армия-2023" перспективную систему контрбатарейной борьбы. Она позволяет обнаруживать на расстоянии до 38 км позиции артиллерии противника, определять их точные координаты, а затем с использованием автоматизированных средств управления огнем в кратчайшие сроки обеспечивать их поражение. В состав технического решения входят автоматизированный артиллерийский комплекс звукотепловой разведки "Пенициллин" и комплекс управления огнем артиллерии "Планшет-А", - сообщили там.

В госкорпорации отметили, что в качестве средств поражения в комплексе могут быть использованы любые артиллерийские системы, а также реактивные системы залпового огня, находящиеся на вооружении.

Входящий в состав комплекса "Пенициллин" фиксирует акустические и тепловые сигналы от выстрелов артиллерии и разрывов снарядов, а затем наносит их на электронную карту. Сопряженный с "Пенициллином" комплекс управления огнем артиллерии "Планшет-А" разработки обрабатывает данные, рассчитывает установки для стрельбы и передает их командирам орудий. Среднее время определения координат цели и цикла управления составляет не более минуты.

Автоматизированный комплекс артиллерийской и войсковой разведки "Пенициллин" в отличие от большинства подобных систем обнаруживает артиллерию противника не с помощью радиолокации, а благодаря новому принципу совмещения тепловой и звуковой разведки, что делает невозможным его радиоэлектронное подавление. Комплекс фиксирует акустические и тепловые сигналы от выстрелов и разрывов, выдает точные координаты местоположения орудий и наносит их на электронную карту.

"Планшет-А" - первый российский планшет, предназначенный для управления огнем артиллерии. Разработан ВНИИ "Сигнал", представлен на форуме "Армия-2020". Тогда же гендиректор предприятия Владимир Пименов сообщил о заключении первых госконтрактов с Минобороны РФ на его производство.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса. В форуме планируют участвовать 85 иностранных компаний и организаций из семи государств.

Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.