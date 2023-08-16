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РИА Новости

Применяемое в СВО оружие находится в топе продаж "Рособоронэкспорта"

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Российские военнослужащие
Российские военнослужащие.
Источник изображения: © РИА Новости

Михеев: применяемое в СВО оружие находится в топе продаж "Рособоронэкспорта"

КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Российское оружие, применяемое в спецоперации на Украине, в том числе дроны-камикадзе "Куб", разведывательные БЛА "Орион" и противотанковые комплексы "Корнет", сегодня занимают топовые позиции в продажах "Рособоронэкспорта", заявил РИА Новости во вторник в ходе научно-технического форума "Армия-2023" гендиректор РОЭ Александр Михеев.

Выставка проходит в период с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

"Топовые позиции в своих сегментах рынка за счет показанной высокой эффективности на поле боя смогли занять барражирующий боеприпас "КУБ-Э", новейший 40-мм автоматический гранатомет 6Г27 "Балкан", комплексы с БПЛА "Орлан-10Е" и "Орлан-30", "Орион-Э", ПТРК "Корнет-Э" и "Корнет-ЭМ", - сказал Михеев, отвечая на вопрос журналиста.

Гендиректор российского спецэкспортера отметил, что в 2023 году зарубежные страны также резко повысили внимания к таким задействованным в СВО образцам вооружений, как истребитель Су-35, разведывательно-ударный вертолет Ка-52Э, танк Т-90МС, тяжелая огнеметная система "ТОС-1А", бронеавтомобили семейств "Тигр" и "Тайфун", системы ПВО С-400 "Триумф", "Викинг", "Тор", а также переносные зенитно-ракетные комплексы "Верба" и "Игла-С".

"Мы готовы рассказать об опыте боевого применения продвигаемых нами образцов в рамках информации, предоставленной министерством обороны Российской Федерации", - подчеркнул глава РОЭ.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
АГС-40
Ка-52
Корнет
С-400 Триумф
Су-35
Т-90 "Владимир"
Компании
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Персоны
Михеев Александр
Проекты
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