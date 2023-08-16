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РИА Новости

В Рособоронэкспорте рассказали, каким оружием интересуется Африка

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Танк Т-14 "Армата" на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2023"
Танк Т-14 "Армата" на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2023".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Рособоронэкспорт: Африку интересуют дроны, РЭБ и стрелковое оружие

КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Страны Африки больше всего заинтересованы в приобретении таких образцов российской военной техники, как беспилотники, системы радиоэлектронной борьбы и стрелковое оружие, сообщил РИА Новости во вторник в ходе научно-технического форума "Армия-2023" гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Выставка проходит в период с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

"Наибольший интерес африканские делегации проявили к стрелковому оружию, российским БПЛА, средствам РЭБ и индивидуальной бронезащиты, нелетального воздействия, обнаружения запрещенных веществ и элементам системы "Безопасный город", средствам обеспечения информационной безопасности, гражданской продукции", - сказал Михеев, говоря о результатах работы РОЭ на прошедшем в конце июля в Санкт-Петербурге втором саммите "Россия-Африка".

Гендиректор российского спецэкспортёра отметил, что в настоящее время компания ведёт переговоры с африканскими партнёрами по перспективным поставкам образцов российского вооружения, которое может быть передано странам региона после удовлетворения потребностей ВС РФ.

"Ожидаем активизации в областях индустриального партнерства для совместного контрактного производства российской продукции на территории заказчиков (из стран Африки – ред.), в космической сфере", - добавил Михеев.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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Персоны
Михеев Александр
Проекты
БПЛА
ОНД
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