В Рособоронэкспорте рассказали, каким оружием интересуется Африка

Рособоронэкспорт: Африку интересуют дроны, РЭБ и стрелковое оружие

КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. Страны Африки больше всего заинтересованы в приобретении таких образцов российской военной техники, как беспилотники, системы радиоэлектронной борьбы и стрелковое оружие, сообщил РИА Новости во вторник в ходе научно-технического форума "Армия-2023" гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Выставка проходит в период с 14 по 20 августа в подмосковной Кубинке. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

"Наибольший интерес африканские делегации проявили к стрелковому оружию, российским БПЛА, средствам РЭБ и индивидуальной бронезащиты, нелетального воздействия, обнаружения запрещенных веществ и элементам системы "Безопасный город", средствам обеспечения информационной безопасности, гражданской продукции", - сказал Михеев, говоря о результатах работы РОЭ на прошедшем в конце июля в Санкт-Петербурге втором саммите "Россия-Африка".

Гендиректор российского спецэкспортёра отметил, что в настоящее время компания ведёт переговоры с африканскими партнёрами по перспективным поставкам образцов российского вооружения, которое может быть передано странам региона после удовлетворения потребностей ВС РФ.

"Ожидаем активизации в областях индустриального партнерства для совместного контрактного производства российской продукции на территории заказчиков (из стран Африки – ред.), в космической сфере", - добавил Михеев.