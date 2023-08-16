Войти
ИнВоен Info

Сухопутная война будущего и судьба танка

713
3
0
Сухопутная война будущего и судьба танка
Сухопутная война будущего и судьба танка.
Источник изображения: invoen.ru

В этой статье утверждается, что всё значение происходящей электронной революции в сухопутных войнах еще предстоит полностью осознать. Эта революция уже привела к далеко идущим изменениям в воздушной и морской войне, и теперь она оказывает аналогичное влияние на наземную войну. Тяжелая броня и кинетическое оружие становятся менее важными, их заменяют электронные системы и контрсистемы – как наступательные, так и оборонительные – для обнаружения, атаки и поражения.

В этой связи, автор предлагаемой статьи полагает, что война на Украине дает немногим больше, чем частичное представление о будущем. Хотя боеприпасы с электронным управлением применяются там с большой эффективностью, электронных систем перехвата и разрушения все еще не хватает. Израильские системы активной защиты «Трофи» (Trophy, «Ветровка») и «Айрон Фист» (Iron Fist, «Железный кулак») являются яркими примерами таких систем. Следовательно, существует необходимость в революции в дизайне танка и других боевых машин, а также в далеко идущих изменениях структуры военных формирований – в Израиле и в других местах.

Профессор Азар ГАТ


Автор – профессор Азар ГАТ (Azar Gat) возглавляет кафедру национальной безопасности им. Эзера Вейцмана в Школе политических наук, государственного управления и международных отношений Тель-Авивского университета. Он является руководителем Международной магистерской программы по дипломатии и безопасности в Тель-Авивском университете и лауреатом премии EMET 2019 года в области политологии и безопасности.

Будущее танка и сухопутного поля боя

Особенно после начала войны на Украине мы много слышали о новых технологиях, которые произвели революцию в ведении боевых действий: беспилотниках всех типов и размеров – вооруженных, барражирующих и самоуничтожающихся; искусственном интеллекте и больших данных; кибернетике; автоматизации и робототехнике. Все это достаточно знакомо. И все же неясно, очевиден ли полный смысл революции в формировании вооруженных сил и систем вооружения в сухопутной войне. Термин «революция в военном деле», введенный в обиход уже к 1980 году, ничего не говорит о причинах и природе этой революции. В этой статье предлагается широкий историко-концептуальный контекст для описания новых разработок и излагаются их вероятные практические последствия.

Человечество переживает третью индустриально-технологическую революцию – после революции пара и железа 19-го века и революции, вызванной главным образом двигателем внутреннего сгорания в первой половине 20-го века, обе из которых также глубоко повлияли на ведение войны. Некоторые называют изменения, которые мы переживаем сегодня, четвертой промышленной революцией, но все упомянутые выше изменения являются результатом одной и той же фундаментальной технологии, которая развивалась с середины 20-го века: экспоненциального роста электронной вычислительной мощности.

Обратите внимание, как эта технологическая революция изменила морскую и воздушную войны. На море тяжелобронированные крупные корабли покинули арену боевых действий, и в наступлении боевые действия ведутся с помощью ракет с электронным управлением, а в обороне – с помощью нарушения работы электронных систем и перехвата. Аналогичным образом, воздушная война, когда-то основанная на кинетических возможностях самолетов и их вооружения, теперь опирается, главным образом, на оружие с электронным управлением и электронные оборонительные системы. Как на море, так и в воздухе победа теперь зависит от того, кто на шаг опережает своих противников в этих важнейших технико-тактических сферах.

Электронная революция в морской и воздушной войнах

Среда, в которой происходят сухопутные боевые действия, неизмеримо сложнее, чем морская и воздушная, как из-за количества участвующих в них комбатантов, так и из-за сложных топографических особенностей суши. Но, по крайней мере, с начала 1980-х годов направление было ясным для тех, кто понимал более широкий контекст. Революция, которую претерпевает сухопутная война, не менее глубока и далеко идущая, чем революция в механизации и появлении танка и других боевых машин. Именно Дж. Ф. К. ФУЛЛЕР (J. F. C. Fuller), ведущий теоретик-первопроходец механизированной войны, твердо поместил революцию механизации в войне в контекст второй промышленной революции и тем самым помог людям понять всю ее значимость и размах. Невероятно, но еще в 1928 году он заглянул далеко вперед, предсказав, что третья революционная волна будущего, которая определит войну, а также все другие сферы жизни, будет «электрической и роботизированной» (слова «электронная» тогда еще не существовало).

Давайте сосредоточимся на танке, продукте второй революции механизации и становом хребте сухопутных войн на протяжении примерно ста лет. Со времен Второй мировой войны танки были оптимизированы, прежде всего, для борьбы с другими танками, а во-вторых, для защиты от кумулятивных зарядов. Их основное вооружение – высокоскоростная пушка, стреляющая кинетическими снарядами. Половина их 60-70-тонного веса в большинстве армий приходится на тяжелую броню, для которой, в свою очередь, требуется двигатель мощностью 1500 л.с.

Линкор ВМС США времен Второй мировой войны

Однако танки больше не будут находиться на расстоянии прямой стрельбы друг от друга, их будут обнаруживать и атаковать с гораздо больших дистанций. Это ничем не отличается от ситуации с могучими линкорами Тихоокеанского театра военных действий Второй мировой войны, которые никогда не подходили друг к другу на расстояние выстрела. Новые орудийные боеприпасы, адаптированные к новым формам ведения войны, а также настройка танковой пушки для запуска управляемых ракет – это всего лишь промежуточные решения, которые обходят вопрос о том, какова текущая полезность самой тяжелой кинетической пушки.

Тяжелая броня танка также достигла предела своей способности противостоять высокоточным боеприпасам с тандемным кумулятивным зарядом типа «выстрелил-забыл», которые нацелены на верхнюю часть танка. Массовое уничтожение несчастной армянской армии в войне 2020 года против Азербайджана, как застрявший и преследуемый российский конвой на пути в Киев, наглядно демонстрируют нынешнюю реальность.

То же самое можно сказать о поспешном отступлении из вади Салуки танков «Меркава» (Merkava Mark 4) из состава 401-й бригады израильской армии во время Второй ливанской войны (2006), когда они столкнулись с российскими противотанковыми ракетами второго поколения «Корнет», выпущенными «Хезболлой». С тех пор появились противотанковые ракеты третьего поколения «выстрелил – забыл», но танкам также доступны усовершенствованные новые защитные возможности.

Танки «Меркава» во Второй ливанской войне

Это не означает, что танк и другие боевые машины стали историей. Но ответ не следует искать в дальнейшем усилении тяжелой брони или в усовершенствовании тактических приемов, какой бы неуклюжей ни оказалась русская тактика. Скорее всего, ответ заключается в полномасштабной адаптации наземных боевых машин к продолжающейся электронной революции – прежде всего, в принятии на вооружение систем активной обороны, таких как израильские «Трофи» и «Айрон Фист», которые в настоящее время закупаются и устанавливаются армиями США, Германии и Великобритании.

Активная оборона означает электронное обнаружение, разрушение и перехват летящих снарядов, запускаемых с суши или с воздуха – ту же революцию, которую уже претерпели морские и воздушные боевые действия. Электронные системы, предназначенные для уничтожения БПЛА – тех, которые запускают боеприпасы и дронов-камикадзе, поодиночке или стаей, – также находятся на продвинутой стадии разработки. Это будущее.

Поскольку такие системы станут повсеместным стандартом – и это только вопрос времени (уже объявлено о разработке российской системы «Арена-M»), – они преобразуют наземные боевые действия. Текущая реальность, в которой обнаружение на современном поле боя означает почти гарантированное уничтожение, больше не будет сохраняться. Двусторонняя игра возобновляется. Таким образом, выживание и успех на поле боя будут зависеть от вопроса о том, какой стороне принадлежит последнее слово в плане наступательных и оборонительных электронных систем и контрсистем обнаружения, атаки и поражения. Как и в воздушной и морской войне в эпоху электроники, также можно ожидать, что, когда одна сторона будет обладать решающим преимуществом в этих системах, мы увидим сокрушительные, почти односторонние победы в обычной сухопутной войне.

Это говорит о том, что война на Украине дает однобокий и лишь частичный взгляд на будущее. Хотя нам все еще не хватает четкой информации, медленно развивающееся украинское контрнаступление может испытывать трудности, аналогичные тем, с которыми ранее сталкивались механизированные российские войска, поскольку современные танки и боевые машины пехоты, поставляемые Украине Западом, не имеют систем активной защиты. Несмотря на их тяжелую броню и большую изощренность, они могут быть столь же уязвимы для современных боеприпасов с электронным наведением, как и российские модели.

При этом, снаряды с электронным управлением уже широко и эффективно используются в войне на Украине, электронная система перехвата и подрыва в основном отсутствует. Тупиковая ситуация в траншейной войне, которая привлекла столько внимания – как будто мы вернулись на сто лет назад к Первой мировой войне, – может быть следствием этого дисбаланса, поскольку боевые бронированные машины парализованы отсутствием эффективной активной защиты.

Танк «Меркава М4» с установленной системой активной защиты Trophy

Последствия для проектирования боевых машин, вероятно, будут еще более далеко идущими. Системы активной защиты в настоящее время устанавливаются на тяжелобронированные боевые машины как нечто дополнительное, тогда как на самом деле они предназначены для замены тяжелой брони, эффективность которой в любом случае резко упала. Таким образом, современные боевые машины, оснащенные системами активной защиты, представляют собой промежуточные модели, сочетающие в себе две эпохи – старую и новую. Это справедливо как для последних моделей американского «Абрамса», немецкого «Леопарда», британского «Челленджера», так и для израильской «Меркавы». Тяжелая броня не более необходима для наземных боевых машин, чем 350-400-мм стальная броня прошлого необходима для военных кораблей сегодня. Фактически, это недостаток.

Действительно, использование электронных систем обнаружения и перехвата позволяет значительно уменьшить броню боевых машин, что необходимо для защиты от стрелкового оружия, осколков и взрывов. Таким образом, ожидается снижение их веса примерно до 10-25 тонн; параллельное уменьшение объема и веса двигателя; и переориентация конструкции на оборонительные и наступательные системы с электронным управлением. Я полагаю, что именно в этом направлении развивается сухопутная война и системы наземного вооружения в электронно-компьютеризированный век.

Отрадно отметить, что ЦАХАЛ является пионером в этой области, как можно почерпнуть из открытых источников информации о футуристическом танке «Кармель» (Carmel). Похоже, в израильских вооруженных силах нет места для «Меркавы М5» (Merkava Mark 5). «Кармель» с его легкой броней вооружен не одной большой пушкой, предназначенной для уничтожения танков; скорее, у него есть ракеты и малокалиберная автоматическая пушка. Он полностью окружен системами электронного управления – наступательными и оборонительными – и это будущее танков и боевых бронированных машин.

Эскиз танка будущего по программе «Кармель» 

Значение этой революции с точки зрения структуры подразделений и боевых порядков не менее далеко идущее. И здесь открытые источники указывают на то, что ЦАХАЛ уже внес значительные изменения: количество танков было резко сокращено, внедрена инновационная электроника, предпринимаются усилия по расширению сотрудничества между различными родами войск и «измерениями». На экспериментальной и полуэкспериментальной основе армия сформировала  интегрированные боевые подразделения для «многомерного» боя, чтобы изучить новаторскую структуру войск, системы вооружения и военные доктрины.

Это действительно направление – не углубляясь в сложные технико-тактические вопросы. Однако стоит упомянуть, что в современной армии нет места старомодным танковым бригадам. Все изменения и адаптации в их структуре и оснащении, а также план использования их в составе многоаспектных боевых единиц являются необходимыми шагами, но их недостаточно. Боевые группы предназначены для адаптации базовой структуры формирования к конкретным формам ведения войны. Но предполагается, что сама базовая структура дает ответ на тип боя, который обычно можно ожидать.

В прошлом было совершенно ясно, как бронетанковые формирования использовались в качестве основного элемента маневренной войны. Но сегодня нет сценария, в котором танки использовались бы таким образом. Славное наследие этих формирований придется адаптировать к новой эпохе. Как боевые бронированные машины, так и структура подразделений и формирований должны будут подвергнуться серьезной модернизации, в которой центральную роль будут играть все другие элементы электронной революции: связь, автоматизация и, одновременно, киберзащита и кибернаступление.

По материалам ресурса www.inss.org.il

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Великобритания
Германия
Израиль
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
Merkava
Корнет
Проекты
2020-й год
БПЛА
ИТ
Похожие новости
27.12.2021
Навстречу танкам с «карманной артиллерией»
07.06.2021
Между «Штурмом» и «Прорывом»
27.02.2019
Танк Т-14 "Армата" могут "спасти" экспортный заказ и 120-мм пушка
17.10.2016
Российский танк Т-14 "Армата" против японского "Тип 10" и американского M1 Abrams: кто победит? (The National Interest, США)
18.05.2015
Концепт-кар Т-14 «Армата»
27.01.2010
О состоянии и перспективах отечественного ОПК
3 комментария
№1
16.08.2023 06:56
Серийно 10 000 навороченных 57мм Манулов на 15км с привязными коптерами лучше 10 тысяч 120мм Армат, для кого и придумали их.
Ходовую бы из титана и корпус из прочного полиэтилена для веса до 10тн. под Ил-112 и Ми-26.
Примем план Запада на вечную войну с ними, спрятаться не получится. Моторы с материалами навалом у Ростеха под такое дело.
0
Сообщить
№2
16.08.2023 10:03
Цитата
война на Украине дает однобокий и лишь частичный взгляд на будущее. Хотя нам все еще не хватает четкой информации, медленно развивающееся украинское контрнаступление может испытывать трудности, аналогичные тем, с которыми ранее сталкивались механизированные российские войска, поскольку современные танки и боевые машины пехоты, поставляемые Украине Западом, не имеют систем активной защиты. Несмотря на их тяжелую броню и большую изощренность, они могут быть столь же уязвимы для современных боеприпасов с электронным наведением, как и российские модели.

При этом, снаряды с электронным управлением уже широко и эффективно используются в войне на Украине, электронная система перехвата и подрыва в основном отсутствует. Тупиковая ситуация в траншейной войне, которая привлекла столько внимания – как будто мы вернулись на сто лет назад к Первой мировой войне, – может быть следствием этого дисбаланса, поскольку боевые бронированные машины парализованы отсутствием эффективной активной защиты.
Активная защита никакой панацеей не станет, ни разу. При распространении подобных систем, эту бронетехнику просто станут обстреливать боеприпасами осыпающими её ливнем стержнеподобных поражающих элементов, например. Тем самым, снося всю внешнюю периферию КАЗ (всякие датчики) и динамическую защиту заодно. За чем последует добивающий удар.

Напротив, нужна броня, толщина которой сделает бесперспективным обстрел из любого переносного противотанкового оружия, составляющего абсолютное большинство средств ПТО. Танк, для поражения которого потребуется авиабомба или ПКР, от носителей коих имеются действенные средства. Да и сами габаритные боеприпасы вполне сбиваемы ЗУР.
0
Сообщить
№3
16.08.2023 10:48
Из всего выше сказанного + мысли forumow (с которыми я в целом согласен) получается, что у войны будущего есть только два варианта
1. сухопутные войска - люди в системах с максимальной защитой и адаптацией к обстановке на поле боя
2. сухопутные войска - роботы в системах с максимальной защитой и адаптацией к обстановке на поле боя

Все иные системы, с учетом требований к усовершенствованию защиты и усложнению самих систем для ведения боевых действий становятся абсолютно непригодны по причине
1. постоянно увеличивающийся разрыв между стоимостью системы и стоимостью средства её уничтожения - не в пользу самой системы
2. сокращение возможностей по ремонту прямо на передовой в связи с усложнением систем
3. сокращение объемов выпуска, в связи с увеличением сложности систем, их дороговизной и расширяющейся кооперацией.

Может быть разработки на будущее имеет смысл закладывать сейчас уже исходя именно из этого?
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.08 20:47
  • 54270
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.08 20:03
  • 3
В России разработали новый усовершенствованный БТР-82А с повышенной бронезащитой
  • 16.08 19:46
  • 6
Средняя Азия внутри России
  • 16.08 18:16
  • 4
«Су-57 – это вложения в будущее»: в польской прессе оценили развертывание выпуска новейших истребителей
  • 16.08 17:52
  • 11
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 16.08 10:48
  • 3
Сухопутная война будущего и судьба танка
  • 16.08 09:10
  • 0
В Польше центральные органы военного управления переводятся на штаты военного времени
  • 16.08 07:32
  • 389
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 15.08 15:34
  • 1
На авиашоу в штате Мичиган разбился самолет МиГ-23
  • 15.08 12:52
  • 1
Завод имени Дегтярева разработал снайперскую винтовку Корд-338LM
  • 15.08 00:37
  • 1
Научно-исследовательскую работу по экипировке "Легионер" завершат к концу года
  • 14.08 20:28
  • 7
В США заявили об ошеломляющих результатах Су-35 на Украине
  • 14.08 17:14
  • 2611
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.08 16:43
  • 1
В КВЦ "Патриот" начинает свою работу Международный военно-технический форум "Армия-2023"
  • 14.08 16:37
  • 0
Очередной признак подготовки Польши к ведению войны