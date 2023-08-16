DGA приняла вторую АПЛ класса "Сюффрен"

ЦАМТО, 15 августа. Генеральная дирекция по вооружениям (DGA) Министерства ВС Франции 10 августа объявила о приемке второй АПЛ класса "Сюффрен", "Дюгэ-Труэн", построенной в рамках программы "Барракуда".

Подводная лодка была передана французскому флоту в Бресте после завершения серии испытаний, проводивших в течение нескольких месяцев и подтвердивших технические возможности АПЛ.

Так, проведенные, начиная с марта 2023 года DGA совместно с Комиссариатом по атомной энергии и альтернативным видам энергии в сотрудничестве с ВМС Франции и компаниями Naval Group и TechnicAtome ходовые испытания позволили проверить работу различных систем и оборудования. Первое погружение "Дюгэ-Труэн" состоялось в прибрежных водах Шербура в конце марта 2023 года. Программа испытаний, в частности, включала: статическое погружение для проверки остойчивости подводной лодки; надводные и подводные испытания (проверка скорости движения, функционирования и поведения на различных глубинах, безопасности эксплуатации различных систем, включая ядерный реактор); проверку функционирования боевой системы, в том числе возможности применения вооружения и обеспечения связи.

Как сообщал ЦАМТО, Генеральная дирекция по вооружениям Министерства ВС Франции приступила к реализации программы "Барракуда" в 1998 году. Начальный контракт стоимостью 1,4 млрд. евро на разработку и постройку АПЛ проекта "Барракуда" МО Франции подписало с группой DCNS (ныне Naval Group) и компанией Areva TA (ныне TechnicAtome) 23 декабря 2006 года. DCNS стала главным подрядчиком строительства, а Areva TA была определена основным подрядчиком производства ядерной силовой установки.

Новые подводные лодки заменят в составе ВМС Франции шесть АПЛ класса "Рубис"/"Аметист", принятых на вооружение ВМС Франции в период между 1983 и 1993 гг.

Программа стоимостью более 8 млрд. евро предполагала поставку шести подлодок класса "Барракуда" с 2017 по 2028 гг., однако проект несколько отстает от согласованного графика. В соответствии с "Законом о военных программах на 2024-2030 гг." завершение принятия на вооружение всех АПЛ перенесено на 2030 год.

Церемония резки стали для головной подлодки серии, "Сюффрен", состоялась на верфи в Шербуре в декабре 2007 года. АПЛ была передана ВМС Франции 6 ноября 2020 года.

Контракты на поставку второй подлодки, "Дюгэ-Труэн", DGA подписала с DCNS и Areva TA 26 июня 2009 года. Одновременно состоялась церемония начала резки стали для нее. Спуск АПЛ на воду состоялся в сентябре 2022 года.

Строительство третьей и четвертой подлодок серии, "Турвиль" и "Де Грасс", началось в 2011 и 2014 годах, соответственно. Спуск их на воду запланирован на 2023 и 2024 годы. Компания также приступила к постройке пятой и шестой подводных лодок, "Рубис" и "Касабьянка", которые были заказаны в 2018 и 2019 годах, соответственно.

Учитывая, что срок службы АПЛ превышает 30 лет, подводные лодки класса "Сюффрен" будут основой французских подводных сил как минимум до 2060 года.

АПЛ проекта "Барракуда" предназначены для стратегического сдерживания, защиты авианосных боевых групп, противокорабельной и противолодочной борьбы, сбора разведывательной информации, скрытной высадки небольших групп сил специальных операций, а также нанесения ударов крылатыми ракетами по наземным целям.

Надводное водоизмещение АПЛ составляет 4700 т, подводное – 5200 т, длина – 99 м, диаметр – 8,8 м, глубина погружения – свыше 300 м, экипаж – 65 человек плюс группа ССО. АПЛ "Барракуда", оснащенная четырьмя пусковыми шахтами, будет способна нести от 14 до 20 ед. тяжелого вооружения (смешанный набор 533-мм тяжелых торпед F21, противокорабельных ракет SM39 "Экзосет" и крылатых ракет MdCN). Экипаж – 65 человек плюс группа ССО.