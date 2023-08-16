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ТАСС

В "Главкосмосе" сообщили о работе над снижением стоимости космического туризма

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Главкосмос
Главкосмос.
Источник изображения: Роскосмос

Гендиректор компании Дмитрий Лоскутов отметил, что рычаги для снижения стоимости таких запусков имеются

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Стоимость космического туризма на российских кораблях может быть снижена. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор АО "Главкосмос" (входит в Роскосмос) Дмитрий Лоскутов.

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы еще больше снизить стоимость запусков по космическому туризму", - сказал Лоскутов на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023".

По его словам, рычаги для снижения стоимости есть. "Корпорация заинтересована в том, чтобы предприятия снижали издержки", - пояснил он.

Лоскутов подчеркнул, что пока существует Международная космическая станция, всегда найдутся желающие полететь туда на коммерческой основе, однако это достаточно дорого. Переговоры о полетах в качестве туристов, сказал гендиректор компании, ведутся постоянно с разной степенью интенсивности.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Роскосмос
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