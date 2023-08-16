"Автодом" может начать выпуск автомобилей на бывшем заводе Mercedes в 2024 году

К концу 2023 года могут начать производство машин на заводе Volkswagen в Калуге, отметил глава Минпромторга Денис Мантуров

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. "Автодом" может начать производство автомобилей на бывшем заводе Mercedes в России в 2024 году. Об этом журналистам сообщил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах форума "Армия-2023".

"Надеюсь, что коллеги финализируют свои договоренности с выбранными индустриальными партнерами и в следующем году запустят производство", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках запуска производства на бывшем заводе Mercedes.

Мантуров также добавил, что на площадке будет налажен выпуск конкретно легковых автомобилей. "Само производство, которое там осталось в наследство, адаптировано именно на эту категорию автомобилей", - пояснил вице-премьер.

Он отметил, что производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге может начаться до конца 2023 года.

"Думаю, что до конца года это может произойти", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках запуска производства машин на бывшем Калужском заводе Volkswagen.

В конце апреля "Автодом" объявил о закрытии сделки с Mercedes-Benz. Дилеру перешли доли и акции германского концерна в российских дочерних предприятиях, включая "Мерседес-Бенц Рус" (официальный дистрибьютор в РФ), "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус" (автозавод в Подмосковье), "Мерседес-Бенц Банк Рус", "Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус" (лизинговая "дочка") и "Мерседес-Бенц Капитал Рус" (занималось лизингом, факторингом и страхованием автомобилей). Позднее компания "Мерседес-Бенц Рус" сменила название на "МБ Рус".

В мае германский автопроизводитель Volkswagen завершил процесс продажи своих российских активов местному инвестору в лице ООО "Арт финанс", которого поддерживает дилер "Авилон". Как сообщал позднее Мантуров, технологическим партнером "Авилона" на бывшей площадке Volkswagen в Калужской области выступит хорошо известный на рынке РФ китайский автопроизводитель.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России.

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