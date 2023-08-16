В России начался серийный выпуск разведывательно-ударного комплекса "Блокпост"

В зону СВО планируют направить несколько тысяч таких изделий

ПАРК ПАТРИОТ /Московская область/, 15 августа. /ТАСС/. В РФ началось серийное производство разведывательно-ударного тепловизионного комплекса "Блокпост", несколько тысяч изделий планируется направить в зону СВО. Об этом ТАСС сообщили в оптико-механическом конструкторском бюро (ОКБ "Астрон") в ходе форума "Армия-2023".

"Комплекс дальней тепловизионной разведки "Блокпост" впервые демонстрируется на форуме "Армия-2023". Комплекс претерпел модернизацию: стал более безопасным для оператора и приобрел новую функцию - возможность нанесения удара. Изделия пошли в серию, комплексы будут направлены для применения в зону СВО, счет идет на тысячи", - сообщили в ОКБ "Астрон".

В систему интегрированы беспилотные летательные аппараты, в числе которых первый российский дрон "летающий тепловизор" БПЛА400Т. "Специфика комплекса "Блокпост" в том, что он уникален. Всегда существует дилемма: или ты можешь рассмотреть большое поле, но видишь мало, или же рассматриваешь часть поля и видишь детали в подробностях, но поле зрения сужается. Система "Блокпост" позволяет синтезировать панорамный обзор с возможностью отправить для доразведки дрон в интересующий участок. Таким образом, увеличивается дальность действия комплекса и приобретается функция детального обзора той или иной зоны", - отметили в ОКБ.

Комплекс объединяет единой системой управления наземную оптико-электронную станцию на поворотной платформе для обнаружения цели и определения координат, а также дрон с тепловизионным каналом для распознавания цели, доразведки, корректировки огня и сброса боевых элементов. "Блокпост" сделан очень продуманно: у него есть наземная станция наблюдения, это своего рода большая стационарная система с тепловизором и оптической системой на треноге. Комплекс можно размещать где угодно - от вершины дерева до взгорья. При этом оператор находится в укрытии, что очень важно в реалиях современных боевых действий. С ретранслятором оператор может быть связан по кабелю: то есть, становится невидим для систем радиоразведки противника", - подчеркнули в ОКБ "Астрон".

Наземная станция позволяет обнаруживать и определять в автоматическом режиме координаты нахождения живой силы на дистанциях до 3,5 км, техники - до 5 км. Распознавание обнаруженных целей производится тепловизионным каналом БВС на дистанциях до 800 м от дрона при радиусе полета аппарата до 6 км.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в КВЦ "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК. В форуме планируют участвовать 85 иностранных компаний и организаций из 7 государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.