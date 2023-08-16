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ТАСС

"Швабе" представил в Кубинке новый измеритель радиации для специальных подразделений

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Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Прибор подходит для измерения рентгеновского и гамма-излучения, плотности потока альфа- и бета-частиц, рассказал гендиректор компании Вадим Калюгин

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Холдинг "Швабе" госкорпорации Ростех на международном военно-техническом форуме "Армия-2023" представил многофункциональный измеритель для нужд войск радиационной, химической и биологической защиты. Об этом в интервью ТАСС на полях форума рассказал генеральный директор "Швабе", член бюро Союза машиностроителей России Вадим Калюгин.

"Еще одно изделие - измеритель мощности дозы, который предназначен для защиты от радиационных угроз. Он создан в коллаборации Красногорского завода им. С. А. Зверева и компании "Политехформ-М". Прибор подходит для измерения рентгеновского и гамма-излучения, плотности потока альфа- и бета-частиц", - заявил Калюгин.

В пресс-службе "Швабе" подчеркнули, что прибор отличается увеличенным диапазоном измерений, включая гамма- и нейтронное излучения, а также повышенной чувствительностью и точностью. Он определяет дозу рентгеновского и гамма-излучений и регистрирует плотность потока альфа- и бета-частиц. Прибор оснащен четырьмя внешними блоками детектирования.

В холдинге отметили, что сейчас инженеры по рекомендациям специалистов Минобороны РФ разрабатывают модернизированную версию дозиметра. "С его помощью можно будет измерять все виды ионизирующих излучений. Данное оборудование позволит на ближайшие 10 лет удовлетворить потребности российских подразделений химической и биологической защиты", - добавили в "Швабе".

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.

Полный текст интервью будет опубликован в 8:00 мск. 

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